https://sputniknews.com.tr/20240320/japonya-pasifik-adalari-ulkeleriyle-savunma-isbirligini-guclendirmeyi-hedefliyor-1081864037.html

Japonya, Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Japonya, Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Sputnik Türkiye

Japonya'nın ev sahipliğinde başkent Tokyo'da '2. Japonya Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu' zirvesi düzenlenirken, bölgesel politikası Çin'e karşı ve ABD’ye... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T09:08+0300

2024-03-20T09:08+0300

2024-03-20T09:08+0300

savunma

japonya

pasifik

asya & pasifik

pasifik okyanusu

asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

abd

çin halk cumhuriyeti

çin

tayvan

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Zirveye, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile Pasifik Adaları ülkelerinden Savunma Bakanları ile üst düzey hükümet temsilcileri katılıyor.Japon hükümeti açıklamasına göre, zirvede bakanlar, "hukukun üstünlüğüne dayanan özgür, açık ve sürdürülebilir bir denizcilik düzeninin önemini" ele alıyor.Bakanlar ve hükümet temsilcilerinin, son dönemde Çin'in bölgesel nüfuzunu artırması karşısında, zirve bildirgesiyle yeni adımlar açıklayabileceği kaydediliyor.Japonya ve Pasifik Adaları ülkeleri, söz konusu çok uluslu savunma diyalog çerçevesini Eylül 2021'de başlatmıştı.İlk toplantı, o dönem, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenmişti.Liderler temmuzda Tokyo'daÖte yandan Japon hükümeti ev sahipliğinde temmuz ayında Tokyo'da düzenlenecek 10. Pasifik Adaları Liderler Toplantısı'na bu ülkelerin liderleri katılacak.Bölgesel güvenlik ortamının gidişatının ele alınacağı zirvede, liderlere "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu anlatılacak.Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ocaktaki açıklamasında, "Pasifik adalarının jeopolitik önemi artıyor" diyerek, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmesini, "bu yılın önceliklerinden" olarak nitelemişti.Bölgesel diplomasi hedefiyle Japonya, 1997'den beri 3 yılda bir olmak üzere Pasifik adaları ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240205/japonyada-basbakan-kisida-ve-kabinesine-guven-azaliyor-1080404794.html

japonya

pasifik

pasifik okyanusu

abd

çin halk cumhuriyeti

çin

tayvan

kuzey kore

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japonya, pasifik, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), abd, çin halk cumhuriyeti, çin, tayvan, kuzey kore