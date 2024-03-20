Japonya, Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlerde sona doğru
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Çikolata krizi kapıda
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe çekilirse TFF’yi ne bekliyor?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240320/japonya-pasifik-adalari-ulkeleriyle-savunma-isbirligini-guclendirmeyi-hedefliyor-1081864037.html
Japonya, Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor
Japonya, Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor
Sputnik Türkiye
Japonya'nın ev sahipliğinde başkent Tokyo'da '2. Japonya Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu' zirvesi düzenlenirken, bölgesel politikası Çin'e karşı ve ABD’ye... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:08+0300
2024-03-20T09:08+0300
savunma
japonya
pasifik
asya & pasifik
pasifik okyanusu
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
abd
çin halk cumhuriyeti
çin
tayvan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081863880_0:234:3225:2048_1920x0_80_0_0_f4d5470bba12900f7381ce0038c5c357.jpg
Zirveye, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile Pasifik Adaları ülkelerinden Savunma Bakanları ile üst düzey hükümet temsilcileri katılıyor.Japon hükümeti açıklamasına göre, zirvede bakanlar, "hukukun üstünlüğüne dayanan özgür, açık ve sürdürülebilir bir denizcilik düzeninin önemini" ele alıyor.Bakanlar ve hükümet temsilcilerinin, son dönemde Çin'in bölgesel nüfuzunu artırması karşısında, zirve bildirgesiyle yeni adımlar açıklayabileceği kaydediliyor.Japonya ve Pasifik Adaları ülkeleri, söz konusu çok uluslu savunma diyalog çerçevesini Eylül 2021'de başlatmıştı.İlk toplantı, o dönem, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenmişti.Liderler temmuzda Tokyo'daÖte yandan Japon hükümeti ev sahipliğinde temmuz ayında Tokyo'da düzenlenecek 10. Pasifik Adaları Liderler Toplantısı'na bu ülkelerin liderleri katılacak.Bölgesel güvenlik ortamının gidişatının ele alınacağı zirvede, liderlere "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu anlatılacak.Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ocaktaki açıklamasında, "Pasifik adalarının jeopolitik önemi artıyor" diyerek, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmesini, "bu yılın önceliklerinden" olarak nitelemişti.Bölgesel diplomasi hedefiyle Japonya, 1997'den beri 3 yılda bir olmak üzere Pasifik adaları ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240205/japonyada-basbakan-kisida-ve-kabinesine-guven-azaliyor-1080404794.html
japonya
pasifik
pasifik okyanusu
abd
çin halk cumhuriyeti
çin
tayvan
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081863880_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_25e4c0c7c8ff04ee02ba9b127b9126c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, pasifik, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), abd, çin halk cumhuriyeti, çin, tayvan, kuzey kore
japonya, pasifik, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), abd, çin halk cumhuriyeti, çin, tayvan, kuzey kore

Japonya, Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

09:08 20.03.2024
© AP Photo / Eugene HoshikoJaponya ve Pasifik Adaları
Japonya ve Pasifik Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Abone ol
Japonya'nın ev sahipliğinde başkent Tokyo'da '2. Japonya Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu' zirvesi düzenlenirken, bölgesel politikası Çin'e karşı ve ABD’ye yakın olan Tokyo, Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Zirveye, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile Pasifik Adaları ülkelerinden Savunma Bakanları ile üst düzey hükümet temsilcileri katılıyor.
Japon hükümeti açıklamasına göre, zirvede bakanlar, "hukukun üstünlüğüne dayanan özgür, açık ve sürdürülebilir bir denizcilik düzeninin önemini" ele alıyor.
Bakanlar ve hükümet temsilcilerinin, son dönemde Çin'in bölgesel nüfuzunu artırması karşısında, zirve bildirgesiyle yeni adımlar açıklayabileceği kaydediliyor.
Japonya ve Pasifik Adaları ülkeleri, söz konusu çok uluslu savunma diyalog çerçevesini Eylül 2021'de başlatmıştı.
İlk toplantı, o dönem, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenmişti.

Liderler temmuzda Tokyo'da

Öte yandan Japon hükümeti ev sahipliğinde temmuz ayında Tokyo'da düzenlenecek 10. Pasifik Adaları Liderler Toplantısı'na bu ülkelerin liderleri katılacak.
Bölgesel güvenlik ortamının gidişatının ele alınacağı zirvede, liderlere "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu anlatılacak.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ocaktaki açıklamasında, "Pasifik adalarının jeopolitik önemi artıyor" diyerek, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmesini, "bu yılın önceliklerinden" olarak nitelemişti.
Bölgesel diplomasi hedefiyle Japonya, 1997'den beri 3 yılda bir olmak üzere Pasifik adaları ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor.
Japonya Başbakan Kişida Fumio ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
DÜNYA
Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine güven azalıyor
5 Şubat, 09:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала