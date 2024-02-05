https://sputniknews.com.tr/20240205/japonyada-basbakan-kisida-ve-kabinesine-guven-azaliyor-1080404794.html

Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine güven azalıyor

Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine güven azalıyor

Hiroşima ve Nagazaki’yi giderek unutarak savunma ve dış politikada sırtını ABD’ye yaslayan Japonya'da yapılan araştırma, kamuoyunun Başbakan Kişida Fumio ve... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T09:48+0300

2024-02-05T09:48+0300

2024-02-05T09:48+0300

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Resmi Kyodo haber ajansının, son 3 gün içinde 1000'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini yokladı.Araştırma sonucu, Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 24,5'e gerilediğini gösterdi.Söz konusu araştırmada Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 58,9 olarak kayda geçti.Böylelikle Ekim 2021 seçimlerini, LDP ile kazanan Kişida'ya yönelik kamuoyu desteği, en düşük ikinci seviyesini gördü.Bağış gelirlerini eksik beyan ettikleri iddia edilen iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekillerinin yakın dönemde istifalarının, desteğin düşük seyretmesine yol açtığı bildirildi.Geçen yıl içinde Tartışmalı Birleşme Kilisesi ile bağlantıları ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle bakanların istifasının, kamuoyu desteğini olumsuz etkilediği kaydediliyor.Japonya siyasetinde kabineye desteğin yüzde 30 seviyesinin altında seyretmesinin kritik olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-japonya-ve-guney-koreden-hint-pasifik-bolgesinde-ortaklik-vurgusu-1079393304.html

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japonya, kişida fumio, güneydoğu asya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), abd, hükümet