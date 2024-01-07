https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-japonya-ve-guney-koreden-hint-pasifik-bolgesinde-ortaklik-vurgusu-1079393304.html
ABD, Japonya ve Güney Kore'den Hint-Pasifik bölgesinde ortaklık vurgusu
ABD, Japonya ve Güney Kore'den Hint-Pasifik bölgesinde ortaklık vurgusu
ABD, Japonya ve Güney Kore'den oluşan ‘Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu’nun açılış toplantısında, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle ortaklığa vurgu... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T11:38+0300
2024-01-07T11:38+0300
2024-01-07T11:38+0300
dünya
abd
japonya
güney kore
hint-pasifik
çin
kuzey kore
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Üç ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu'nun açılış toplantısı, 5 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlendi.Toplantıda, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle ortaklığa vurgu yapıldı.İklim değişikliğiyle mücadele konusunun da ele alındığı toplantıda ayrıca yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojisi ile siber güvenlik konularında işbirliğinin önemine işaret edildi.Toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde "uluslararası hukuka uygun olarak üçlü deniz güvenliği ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğine yönelik devam eden taahhütler" yinelendi.Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını destekleyen tehlikeli ve tırmandırıcı davranışlarına dikkat çekilen toplantıda, bu kapsamda "Hint-Pasifik sularının herhangi bir yerinde statükoyu güç ve zor kullanma yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere" karşı çıkıldı.Öte yandan toplantıda, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürmesi, ‘Rusya ile artan askeri işbirliği’ ve ağır insan hakları ihlalleri kınandı.Toplantıda ayrıca Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın uluslararası toplumda güvenlik ve refah için vazgeçilmez olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/guney-kore-ve-abdden-kuzey-kore-sinirinda-tatbikat-1079323673.html
japonya
güney kore
hint-pasifik
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abd, japonya, güney kore, hint-pasifik, çin, kuzey kore
abd, japonya, güney kore, hint-pasifik, çin, kuzey kore
ABD, Japonya ve Güney Kore'den Hint-Pasifik bölgesinde ortaklık vurgusu
ABD, Japonya ve Güney Kore'den oluşan ‘Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu’nun açılış toplantısında, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle ortaklığa vurgu yapıldı.
Üç ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu'nun açılış toplantısı, 5 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlendi.
Toplantıda, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle ortaklığa vurgu yapıldı.
İklim değişikliğiyle mücadele konusunun da ele alındığı toplantıda ayrıca yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojisi ile siber güvenlik konularında işbirliğinin önemine işaret edildi.
Toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde "uluslararası hukuka uygun olarak üçlü deniz güvenliği ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğine yönelik devam eden taahhütler" yinelendi.
Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını destekleyen tehlikeli ve tırmandırıcı davranışlarına dikkat çekilen toplantıda, bu kapsamda "Hint-Pasifik sularının herhangi bir yerinde statükoyu güç ve zor kullanma yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere" karşı çıkıldı.
Öte yandan toplantıda, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürmesi, ‘Rusya ile artan askeri işbirliği’ ve ağır insan hakları ihlalleri kınandı.
Toplantıda ayrıca Tayvan Boğazı'nda
barış ve istikrarın uluslararası toplumda güvenlik ve refah için vazgeçilmez olduğu belirtildi.