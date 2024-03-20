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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/israilden-silah-satisini-durduran-kanadaya-sert-yanit-mesru-mudafaa-hakkimizi-baltaliyor-1081871032.html
İsrail'den silah satışını durduran Kanada'ya sert yanıt: Meşru müdafaa hakkımızı baltalıyor
İsrail'den silah satışını durduran Kanada'ya sert yanıt: Meşru müdafaa hakkımızı baltalıyor
Sputnik Türkiye
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin İsrail’e silah satışını durduracağını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise bu kararın... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T11:18+0300
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Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Toronto Star gazetesine açıklamasında, Avam Kamarası’nın Filistin’le ilgili kabul ettiği önergenin bağlayıcı olmamasına rağmen hükümetin İsrail’e silah ihracatını durduracağını açıkladı.Joly’nin bu açıklamasını X sosyal medya platformundan değerlendiren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, “Kanada hükümetinin İsrail’in, insanlığa ve yaşlılar, kadınlar ve çocuklar dahil masum İsrailli sivillere karşı korkunç suçlar işleyen Hamas teröristlerine karşı meşru müdafaa hakkına zarar veren adım atması üzücü. Tarih, Kanada’nın bu eylemlerini şiddetle kınayacak. İsrail, Hamas yok edilene ve tüm rehineler eve dönene kadar savaşmaya devam edecek” diye yazdı.Katz, Kanada hükümetinin bu hamlesini "Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını baltalayan bir adım atması talihsiz bir durum" şeklinde değerlendirdi.Gazze’de ateşkese yanaşmayarak uluslararası baskılara rağmen Refah’a saldıran ve kara saldırısı düzenlemeyi planlayan İsrail, Batı’daki desteğini de giderek kaybediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, başta ABD olmak üzere kendisine gelen tepkiler üzerine Batılı müttefiklerine ateş püskürerek, “Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük katliam olan 7 Ekim'i unutmakta bu kadar acele mi ediyorsunuz?” ifadesini kullanmıştı. Netanyahu, uluslararası toplumda bazılarının İsrail ordusuna ve hükümetine karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-ve-israil-arasindaki-refah-krizi-derinlesiyor-abdnin-saldirilari-bana-odaklanmis-durumda-1081847485.html
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kanada, israil, israil-filistin, askeri yardım, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu, israel katz
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İsrail'den silah satışını durduran Kanada'ya sert yanıt: Meşru müdafaa hakkımızı baltalıyor

11:18 20.03.2024
© AP Photo / Jim Hollanderİsrail Kanada ilişkileri
İsrail Kanada ilişkileri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Jim Hollander
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin İsrail’e silah satışını durduracağını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise bu kararın İsrail’in kendini teröre karşı savunma hakkını baltaladığını belirtti.
Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Toronto Star gazetesine açıklamasında, Avam Kamarası’nın Filistin’le ilgili kabul ettiği önergenin bağlayıcı olmamasına rağmen hükümetin İsrail’e silah ihracatını durduracağını açıkladı.
Joly’nin bu açıklamasını X sosyal medya platformundan değerlendiren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, “Kanada hükümetinin İsrail’in, insanlığa ve yaşlılar, kadınlar ve çocuklar dahil masum İsrailli sivillere karşı korkunç suçlar işleyen Hamas teröristlerine karşı meşru müdafaa hakkına zarar veren adım atması üzücü. Tarih, Kanada’nın bu eylemlerini şiddetle kınayacak. İsrail, Hamas yok edilene ve tüm rehineler eve dönene kadar savaşmaya devam edecek” diye yazdı.
Katz, Kanada hükümetinin bu hamlesini "Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını baltalayan bir adım atması talihsiz bir durum" şeklinde değerlendirdi.
Gazze’de ateşkese yanaşmayarak uluslararası baskılara rağmen Refah’a saldıran ve kara saldırısı düzenlemeyi planlayan İsrail, Batı’daki desteğini de giderek kaybediyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, başta ABD olmak üzere kendisine gelen tepkiler üzerine Batılı müttefiklerine ateş püskürerek, “Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük katliam olan 7 Ekim'i unutmakta bu kadar acele mi ediyorsunuz?” ifadesini kullanmıştı. Netanyahu, uluslararası toplumda bazılarının İsrail ordusuna ve hükümetine karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu savunmuştu.
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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