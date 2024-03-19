https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-ve-israil-arasindaki-refah-krizi-derinlesiyor-abdnin-saldirilari-bana-odaklanmis-durumda-1081847485.html

ABD ve İsrail arasındaki 'Refah' krizi derinleşiyor: 'ABD'nin saldırıları bana odaklanmış durumda'

ABD ve İsrail arasındaki 'Refah' krizi derinleşiyor: 'ABD'nin saldırıları bana odaklanmış durumda'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail meclisi Knesset'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına katılarak ABD'nin Refah saldırısına ilişkin... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T17:34+0300

2024-03-19T17:34+0300

2024-03-19T17:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

benyamin netanyahu

abd

joe biden

refah

kerem şalom sınır kapısı

akdeniz

amerika birleşik devletleri

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Toplantı sırasında Refah'a yapılacak askeri operasyon hakkında da konuşan Netanyahu, ABD'nin İsrail'den operasyonu gerçekleştirmemesini istediğini belirterek, "Eğer 'iki millet için iki ülke' prensibinden bahsetmiş olsaydım ve Refah'a yapılan saldırıdan vazgeçseydim Amerikalılarla harika bir ilişkim olurdu" dedi.Netanyahu konuşmasıda milletvekillerine başka seçenekleri olmadığını belirterek, "ABD'nin saldırıları bana odaklanmış durumda çünkü ben bir Filistin devletinin kurulmasını engelliyorum" yorumunda bulundu. Netanyahu ayrıca İsrail'in Gazze, Mısır ve İsrail sınırlarının kesiştiği Kerem Şalom'da yeni bir sınır kapısı üzerinde çalıştıklarını da belirtti. söyledi. Bu sınır kapısının Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacağı ve İsrail'in kontrolünde olacağı ifade edildi.Filistin Yönetimi'ni Gazze'ye getirme önerisini reddettiğini belirten ve "Filistin liderliğinin tamamının tavizsiz arzusu Siyonizm'in ortadan kaldırılmasıdır" açıklamasında bulunan Netanyahu, İsrail'in Gazze'de insani bir felaketi önlediğini vurguladı.Netanyahu'nun konuşmasında dile getirdiği, "Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında, tek güvenlik kontrolü İsrail'in olmalıdır" cümlesi ise dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20240319/israil-gazzedeki-refah-sehrine-saldiri-baslatti-1081837936.html

israil

refah

amerika birleşik devletleri

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israil, benyamin netanyahu, abd, joe biden, refah, kerem şalom sınır kapısı, akdeniz, amerika birleşik devletleri