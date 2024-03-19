https://sputniknews.com.tr/20240319/israil-gazzedeki-refah-sehrine-saldiri-baslatti-1081837936.html

Biden bile uyarmıştı: İsrail, Gazze'deki Refah şehrine saldırı başlattı

Biden bile uyarmıştı: İsrail, Gazze'deki Refah şehrine saldırı başlattı

Sputnik Türkiye

Filistinli yetkililer, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıya başladığını duyurdu. Uluslararası baskı nedeniyle duyuru yapılmadan saldırıya başlandığı... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T13:40+0300

2024-03-19T13:40+0300

2024-03-19T14:00+0300

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İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ın uyarılarını da dinlemeden, Gazze'de bulunan sivillerin gittiği tek yer olan Refah'a saldırdı. Saldırıların başlamasının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği saldırıların milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu bir kente yapıldığı vurgulandı. İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı hava saldırıları gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.İsrail'in bu saldırıları duyurmadığı ve herhangi bir izin almadan gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, İsrail'in sivil halkı hedef aldığı ve uluslararası çağrılara aldırmadığı vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in bu saldırılarının ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a yapacağı ziyaretle aynı zamana denk geldiği de dile getirildi.Netanyahu saldırı planını onayladığını duyurmuştuİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart’ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.Biden'ın uyarısını dikkate almadıGazze halkının adeta son sığınağı olan Refah'a saldırı ihtimali, uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki 'derin endişelerini' dile getirmişti.Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin Amerikalı ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kalan Biden ile Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın güvenceye alınması konusunu da ele almıştı. ama öyle olmadı. İsrail, ABD'yi bile dinlemeden Refah'a saldırdı. Refah Sınır Kapısı Gazze için neden önemli?Gazze Şeridi'nden İsrail yönetiminde olmayan bir bölgeye açılan tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı, 2007 yılında İsrail ile imzalanan bir anlaşma uyarınca Mısır'ın kontrolünde. Bu sınır kapısı, uluslararası insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlayacak tek yol olarak da önem arz ediyor.Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşları bu nedenle, Refah'tan bir yardım koridorunun oluşturulması yönünde çağrılar yapıyor.

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