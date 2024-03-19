https://sputniknews.com.tr/20240319/almanyanin-yuzde-75i-savas-durumunda-ordunun-ulkeyi-savunmayacagini-dusunuyor-1081834834.html

Almanya'nın yüzde 75'i savaş durumunda ordunun ülkeyi 'savunmayacağını' düşünüyor

Almanya'nın yüzde 75'i savaş durumunda ordunun ülkeyi 'savunmayacağını' düşünüyor

Sputnik Türkiye

Almanya'da yapılan bir araştırmada, halkın çoğunluğunun Alman Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi savunma kapasitesine güvenmediği ortaya çıktı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T12:41+0300

2024-03-19T12:41+0300

2024-03-19T12:41+0300

dünya

almanya

almanya ordusu

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çatışma

nükleer silah

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Alman subaylarının yakın zamanda Rusya'daki Kırım Köprüsü'nü vurma planları ortaya çıkmış, ülke içinde bir skandal yaşanmıştı. Genel olarak da ordu için gerekli insan gücüne sahip olmadığı sık sık dile getirilen Almanya'da yapılan anketler, halkın yüzde 75'inin ordunun ülkeyi bir tehlike anında koruyamacağına inandığını gösterdi. Sadece yüzde 10'luk bir kısım orduya güveniyorCivey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ankete katılanların sadece yüzde 10'u Alman ordusuna güvenirken, yüzde 15'i ise kararsız kaldı. Ankete katılanların yüzde 69'u orduya gelecekte daha fazla finansal destek sağlanması gerektiğini düşünürken, ayrıca Almanların neredeyse üçte ikisi ülkenin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın %2'sinden fazla yapması gerektiğini savunuyor.Çoğunluk zorunlu askerliğin geri getirilmesinden yana Katılımcıların yüzde 64'ü Almanya'nın zorunlu askerlik hizmetini yeniden getirmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 68'i Ukrayna'daki gelişmeleri Almanya'nın güvenliğine tehdit olarak görüyor. Bunun yanında ankete katılanların yüzde 45'i Almanya'nın kesinlikle nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini düşünürken, yüzde 22'si ise mutlaka nükleer silahlara sahip olması gerektiğini savunuyor. Son olarak, katılımcıların yüzde 57'si bir savaş durumunda kesinlikle savaşmayacaklarını belirtirken, yüzde 22'si ise kesinlikle savaşacaklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/almanya-savunma-bakani-pistorius-sizinti-kisisel-hatadan-kaynaklandi-rus-casus-yoktu-1081404532.html

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almanya, almanya ordusu, anket, rusya, ukrayna, güven, savaş, çatışma, nükleer silah, ordu, nato