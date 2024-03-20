https://sputniknews.com.tr/20240320/ibb-baskan-adayi-kurumdan-rakibinizle-karsi-karsiya-gelir-misiniz-sorusuna-yanit-1081859993.html

İBB Başkan adayı Kurum'dan 'Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?' sorusuna yanıt

İBB Başkan adayı Kurum'dan 'Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

İBB Başkan adayı Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında kendisine yöneltilen"Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz? sorusuna "İstanbul'u benimle... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T02:08+0300

2024-03-20T02:08+0300

2024-03-20T02:18+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

ekrem imamoğlu

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Murat Kurum, anketlerde 1,5-2 puan önde olduklarını ve üstüne koya koya gittiklerini söyledi.Kurum, "Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?" sorusuna "İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir?"sözlerini kullandı.'Yeniden Refah Partili seçmenimizin oyları böleceğini düşünmüyorum'Yeniden Refah Partili seçmenlerin seçime olan etkisinin sorulması üzerine Kurum, "Ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum. Çünkü sandığa gittiğinde bugüne kadar yaşamış olduğu ki rahmetli Erbakan Hoca'mızın hayaliydi İstanbul, bu hayali gerçekleştirmek ve yine onun hayalleri peşinden koşan bir iradeyi desteklemek Yeniden Refah Partili seçmenimizin isteyeceği bir iştir. Dolayısıyla bugün anketler öyle söyler, böyle söyler ama sandığa gittiğimizde ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin bu iradeyi ortaya koyan taraftan yana tavır alacağını düşünüyorum, bunu böyle hissediyorum, sahada da aslında gördüğümüz bu. Yani orada bizim şahsımızla ilgili bir eleştiri yok, parti aday çıkarmış o adayla alakalı tabii ki onlar da kendi adayları noktasında düşüncelerini dile getiriyorlar ama işin sonunda, '31 Mart'ta verdiği oy nereye yarayacak?' bunu düşünecektir seçmenimiz çünkü bilinçlidir, bu dava uğruna mücadele etmiş insanların topluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.'2002'de bir enkaz devraldık'İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Hem deprem hem kentsel dönüşüm konusunda bunca yıldır bu adımlar neden atılmadı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:Sosyal konut anlamında bugüne kadar kentsel dönüşümle 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını, yeni yönetmeliklerle birlikte vatandaşın sağlam, güvenli bina yapmasının zorunlu hale getirildiğini, yapı stokuna bakıldığında yüzde 50'den fazlasının da bu şekilde yenilendiğini anlatan Kurum, "Şimdi, 'Hiçbir şey yapmadı.' demek insafsızlık olur, doğru olmaz. Daha yapılması gereken var mı, var. Yapılacak. Böyle çalışacağız, gayret edeceğiz, yapacağız. Çocuklarımız, evlatlarımız, geleceğimiz için yapacağız. İstanbul'umuz için yapacağız. Yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.'Şimdiye kadar İBB o kaynakları deprem dönüşümüne harcasaydı kötü mü olurdu?'Kurum, şöyle devam etti:'Kanal İstanbul'un yapımına devam edilecek mi?'Kurum, "Kanal İstanbul'un yapımına devam edilecek mi?" sorusu üzerine İstanbul'un gündeminde deprem endişesi, ulaşım çilesi, sosyal adaletsizlik, huzursuzluk, güvensizlik ve sokak hayvanları problemi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:İstanbul'da olası bir afet durumunda afet yönetim planı çerçevesinde tek bir merkezden süreci yönetmek istediklerini anlatan Kurum, bu kapsamda, deniz ulaşımını iki katına çıkaracaklarını, afet ulaşım yolları ile bazı noktalara erişebilmek için ise 65 yeni helikopter pisti yapacaklarını bildirdi.Mal varlığını açıkladıKurum, mal varlığı hakkındaki soru üzerine, "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240319/murat-kurumdan-kanal-istanbul-sorusuna-yanit-1081821868.html

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murat kurum, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ekrem imamoğlu