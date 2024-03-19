https://sputniknews.com.tr/20240319/murat-kurumdan-kanal-istanbul-sorusuna-yanit-1081821868.html

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul sorusuna yanıt

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına konuk olan İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul sorusuna, bu projenin şu an İstanbul'un gündeminde... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T01:25+0300

2024-03-19T01:25+0300

2024-03-19T01:25+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

kanal istanbul

murat kurum

31 mart yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

istanbul

deprem

taksi

ispark

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081282202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d25963638337efd194d7e50fab49c39a.jpg

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına konuk oldu.İstanbul'un kaynaklarının bu kente yeter düzeyde olduğunu belirten Kurum, "Eğer bunu kullanırsan, İstanbul'a harcarsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Bizim bütün vaatlerimizin, ulaşım, sosyal yardım, kentsel dönüşüm, otopark, hepsi 58 milyar dolar. İBB'nin bütçesi yıllık 7 milyar dolar. 5 yılda 35 milyar dolar eder. Bu paranın yüzde 70'ini yatırıma ayırırsanız, reklama, algıya değil, yatırıma ayırırsanız, yaklaşık yarısı zaten kendi bütçesinden çıkıyor. Diğer taraftan kalan işle alakalı biz diyoruz ki bütçeyi iki katına çıkaracağız" diye konuştu.Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin sorulması üzerine, bu projenin şu an İstanbul'un gündeminde olmadığını, önceliklerinin deprem, ulaşım, sosyal yardımlar ve gençlerin geleceği olduğunu ifade etti.İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına ilişkin Kurum, şöyle konuştu:'Öncelikle biz İstanbul Belediyesi'ni rant olarak görmeyeceğiz'Beltur, İSPARK, İSKİ gibi İBB iştiraki şirketlerin zarar ettiğini söyleyen Kurum, "Öncelikle biz İstanbul Belediyesini rant olarak görmeyeceğiz. Kaynaklarını kendi içinde, iştirakleriyle bütçesini arttırarak, yurt dışı fonlarıyla, ilgili bakanlıklarımızla uyum içerisinde, onlarla yarışarak, onlara laf yetiştirerek değil, uyum içerisinde çalışacağız ve İstanbul'a hizmet edeceğiz. İstanbul Belediye Başkanı'ndan beklenen bu" dedi.İstanbul'u çeşmeden su içilebilecek hale getireceklerini söyleyen Murat Kurum, mevcut kapasiteyi yüzde 21 arttıracaklarını, içme suyu barajları ve arıtma tesisleri yapacaklarını anlattı.Kurum, İstanbul'da taksiyi tek merkezden yöneterek, bu sorunu da çözeceklerini söyledi.Sokak hayvanlarına ilişkin de çözüm ortaya koymak zorunda olduklarını dile getiren Kurum, her ilçeye hayvan bakım merkezi yapacaklarını, İstanbul'un iki yakasına kurulacak büyük tesislerle de hayvan yaşam alanları oluşturacaklarını kaydetti.Dijital beyaz masayla birlikte İstanbulluların tüm sorunlarını dijital ortamda iletebileceklerini ifade eden Kurum, sorunların çözümünü de bizzat kendisinin takip edeceğini belirtti.Ulaşım sorununun çözümüMurat Kurum, trafik sorununun çözümüne ilişkin de şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240201/murat-kurumdan-kanal-istanbul-aciklamasi-1080270452.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanal istanbul, murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, istanbul, deprem, taksi, ispark