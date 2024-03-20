https://sputniknews.com.tr/20240320/honduras-stratejik-planlama-bakani-batidan-daha-kotusunu-bekleyebiliriz-1081890985.html
Honduras Stratejik Planlama Bakanı: Batı'dan daha kötüsünü bekleyebiliriz
Honduras Stratejik Planlama Bakanı: Batı'dan daha kötüsünü bekleyebiliriz
Sputnik Türkiye
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Ricardo Salgado, gözlemci olarak bulunduğu Rusya'daki seçim sonuçlarının ardından Sputnik'e özel röportaj verdi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T18:54+0300
2024-03-20T18:54+0300
2024-03-20T18:54+0300
dünya
rusya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
batı
ikinci dünya savaşı
abd
abd hegemonyası
honduras
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Honduras Stratejik Planlama Bakanı Salgado, Rusya başkanlık seçimlerinin uluslararası gözlemcilerinden biriydi. Honduras Stratejik Planlama Bakanı, Sputnik ile yaptığı özel röportajda seçim süreci hakkındaki izlenimleri aktardı.Seçimlerin sonucunun tüm dünya için çok önemli olduğunu düşündüğünü aktaran Salgado, Rusya Federasyonu'nun dünya siyasi düzeni içinde sahip olduğu baskın rol konusunda hiç şüphe olmadığını belirterek bunun aynı zamanda bir bakış açısıyla, bir dünya vizyonuyla da pekiştirildiğine inandığını ifade etti.Salgado konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/unlu-fransiz-siyasetci-dartagnan-rusyada-secim-dogru-bir-sekilde-yapildi-1081843067.html
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rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, batı, ikinci dünya savaşı, abd, abd hegemonyası, honduras
rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, batı, ikinci dünya savaşı, abd, abd hegemonyası, honduras
Honduras Stratejik Planlama Bakanı: Batı'dan daha kötüsünü bekleyebiliriz
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Ricardo Salgado, gözlemci olarak bulunduğu Rusya'daki seçim sonuçlarının ardından Sputnik'e özel röportaj verdi.
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Salgado, Rusya başkanlık seçimlerinin uluslararası gözlemcilerinden biriydi. Honduras Stratejik Planlama Bakanı, Sputnik ile yaptığı özel röportajda seçim süreci hakkındaki izlenimleri aktardı.
Seçimlerin sonucunun tüm dünya için çok önemli olduğunu düşündüğünü aktaran Salgado, Rusya Federasyonu'nun dünya siyasi düzeni içinde sahip olduğu baskın rol konusunda hiç şüphe olmadığını belirterek bunun aynı zamanda bir bakış açısıyla, bir dünya vizyonuyla da pekiştirildiğine inandığını ifade etti.
Salgado konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Batılı ülkelerin eylemlerinin savaşa olan eğilimlerinin büyük ölçüde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürülen eski dünya düzenini, Batı yanlısı dünya düzenini koruma ihtiyacıyla bağlantılı olduğu gerçeğini hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün bu düzen sendeliyor, özellikle de Amerikan hegemonyası. Dolayısıyla Rusya artık mevcut dünya liderliğine itiraz eden ülkeler grubunun bir parçası ve elbette onlar (Batı) bundan hoşlanmıyor, her şeyden önce bu, son birkaç yıldır, özellikle de geçen yüzyılın sonunda sahip oldukları tek kutupluluğun çıkarlarıyla örtüşmüyor. Bu nedenle bugün onların oyunları, Rusya'daki seçim sürecini itibarsızlaştırma çabaları bizi şaşırtmamalı. Aslında, onlardan daha kötüsünü de bekleyebileceğimizi düşünüyorum.