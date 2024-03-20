Batılı ülkelerin eylemlerinin savaşa olan eğilimlerinin büyük ölçüde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürülen eski dünya düzenini, Batı yanlısı dünya düzenini koruma ihtiyacıyla bağlantılı olduğu gerçeğini hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün bu düzen sendeliyor, özellikle de Amerikan hegemonyası. Dolayısıyla Rusya artık mevcut dünya liderliğine itiraz eden ülkeler grubunun bir parçası ve elbette onlar (Batı) bundan hoşlanmıyor, her şeyden önce bu, son birkaç yıldır, özellikle de geçen yüzyılın sonunda sahip oldukları tek kutupluluğun çıkarlarıyla örtüşmüyor. Bu nedenle bugün onların oyunları, Rusya'daki seçim sürecini itibarsızlaştırma çabaları bizi şaşırtmamalı. Aslında, onlardan daha kötüsünü de bekleyebileceğimizi düşünüyorum.