Honduras Stratejik Planlama Bakanı: Batı'dan daha kötüsünü bekleyebiliriz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligin en çok konuşulan haftası
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: CHP - DEM Parti ilişkisi siyaseti kirletiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tohum krizi nedeniyle kakao fiyatları daha yukarı gidecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının 3.yılı: 'Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okulda akran zorbalığı ve şiddet
12:05
84 dk
HABER MASASI
Yarın başlayacak olan seçim yasakları neleri kapsıyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Horlamanın getirmesi muhtemel sağlık problemleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
17:49
1 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024
'İmar Barışı' yurttaştan ne götürdü?
19:11
105 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240320/honduras-stratejik-planlama-bakani-batidan-daha-kotusunu-bekleyebiliriz-1081890985.html
Honduras Stratejik Planlama Bakanı: Batı'dan daha kötüsünü bekleyebiliriz
Honduras Stratejik Planlama Bakanı: Batı'dan daha kötüsünü bekleyebiliriz
Sputnik Türkiye
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Ricardo Salgado, gözlemci olarak bulunduğu Rusya'daki seçim sonuçlarının ardından Sputnik'e özel röportaj verdi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T18:54+0300
2024-03-20T18:54+0300
dünya
rusya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
batı
ikinci dünya savaşı
abd
abd hegemonyası
honduras
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081890831_0:30:845:505_1920x0_80_0_0_e3e16ad825566ae13c2c315888d4b98d.png
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Salgado, Rusya başkanlık seçimlerinin uluslararası gözlemcilerinden biriydi. Honduras Stratejik Planlama Bakanı, Sputnik ile yaptığı özel röportajda seçim süreci hakkındaki izlenimleri aktardı.Seçimlerin sonucunun tüm dünya için çok önemli olduğunu düşündüğünü aktaran Salgado, Rusya Federasyonu'nun dünya siyasi düzeni içinde sahip olduğu baskın rol konusunda hiç şüphe olmadığını belirterek bunun aynı zamanda bir bakış açısıyla, bir dünya vizyonuyla da pekiştirildiğine inandığını ifade etti.Salgado konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/unlu-fransiz-siyasetci-dartagnan-rusyada-secim-dogru-bir-sekilde-yapildi-1081843067.html
rusya
batı
honduras
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081890831_66:0:779:535_1920x0_80_0_0_511e86ccff03dcb5aefe89bc0fceb338.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, batı, ikinci dünya savaşı, abd, abd hegemonyası, honduras
rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, batı, ikinci dünya savaşı, abd, abd hegemonyası, honduras

Honduras Stratejik Planlama Bakanı: Batı'dan daha kötüsünü bekleyebiliriz

18:54 20.03.2024
© SputnikHonduras Stratejik Planlama Bakanı Ricardo Salgado
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Ricardo Salgado - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Sputnik
Abone ol
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Ricardo Salgado, gözlemci olarak bulunduğu Rusya'daki seçim sonuçlarının ardından Sputnik'e özel röportaj verdi.
Honduras Stratejik Planlama Bakanı Salgado, Rusya başkanlık seçimlerinin uluslararası gözlemcilerinden biriydi. Honduras Stratejik Planlama Bakanı, Sputnik ile yaptığı özel röportajda seçim süreci hakkındaki izlenimleri aktardı.
Seçimlerin sonucunun tüm dünya için çok önemli olduğunu düşündüğünü aktaran Salgado, Rusya Federasyonu'nun dünya siyasi düzeni içinde sahip olduğu baskın rol konusunda hiç şüphe olmadığını belirterek bunun aynı zamanda bir bakış açısıyla, bir dünya vizyonuyla da pekiştirildiğine inandığını ifade etti.
Salgado konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Batılı ülkelerin eylemlerinin savaşa olan eğilimlerinin büyük ölçüde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürülen eski dünya düzenini, Batı yanlısı dünya düzenini koruma ihtiyacıyla bağlantılı olduğu gerçeğini hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün bu düzen sendeliyor, özellikle de Amerikan hegemonyası. Dolayısıyla Rusya artık mevcut dünya liderliğine itiraz eden ülkeler grubunun bir parçası ve elbette onlar (Batı) bundan hoşlanmıyor, her şeyden önce bu, son birkaç yıldır, özellikle de geçen yüzyılın sonunda sahip oldukları tek kutupluluğun çıkarlarıyla örtüşmüyor. Bu nedenle bugün onların oyunları, Rusya'daki seçim sürecini itibarsızlaştırma çabaları bizi şaşırtmamalı. Aslında, onlardan daha kötüsünü de bekleyebileceğimizi düşünüyorum.
Rusya seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
DÜNYA
Ünlü Fransız siyasetçi d'Artagnan: Rusya'da seçim doğru bir şekilde yapıldı
Dün, 16:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала