https://sputniknews.com.tr/20240319/unlu-fransiz-siyasetci-dartagnan-rusyada-secim-dogru-bir-sekilde-yapildi-1081843067.html

Ünlü Fransız siyasetçi d'Artagnan: Rusya'da seçim doğru bir şekilde yapıldı

Ünlü Fransız siyasetçi d'Artagnan: Rusya'da seçim doğru bir şekilde yapıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü Fransız siyasetçi Emery Francis Andre Philippe de Montesquiou-Fezansac d'Artagnan, Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde hile ihtimali olmadığını... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T16:10+0300

2024-03-19T16:10+0300

2024-03-19T16:10+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) uluslararası gözlemci olarak görev yapan d'Artagnan, izlenimlerini Sputnik'e anlattı.Fransız siyasetçi, "Rostov'dayken, elektronik oylamanın gidişatını gözleyeceğim konusunda uyarıldım ve o zaman bu durumda bir şeylerin hileli olabileceğine dair şüphelerim doğdu. Ancak geldiğimde, yanımda adayların temsilcilerinin de olduğunu gördüm" dedi.Elektronik oylama sırasında bir şeyler ters gitseydi adayların temsilcilerinin ortalığı ayağa kaldıran ilk kişiler olacağını kaydeden d'Artagnan, "Her şey ideal bir şekilde geçti, buna eklenecek bir şey yok. Normal oylamada da aynı şey vardı, seçmenler geldi, belgeleri sundu, oy pusulasını aldı, kabinlerde oy kullandı ve oy pusulasını sandığa attı. Gördüğüm sandıklar şeffaftı, dolayısıyla oyların herhangi bir şekilde tahrif edilmesi de mümkün değildi. Tekrar ediyorum, her şey kesinlikle doğru yapıldı" ifadelerini kullandı.Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yüzde 100'ü sayılan oyların yüzde 87.28'sini alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimi rekor oy ve çok büyük bir farkla önde tamamladı.İkinci sıradaki Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov'un oyu yüzde 4.31 olurken, üçüncü sıranın sahibi yüzde 3.85 oyla Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı ve adayı Leonid Slutskiy ise oyların yüzde 3.2'sini alarak seçimi son sırada tamamladı.Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 21 Mart Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla seçimin resmi sonuçlarını ilan edecek.

https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-oylarin-tamami-sayildi-halkin-yuzde-8728i-putin-dedi-1081812463.html

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