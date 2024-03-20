https://sputniknews.com.tr/20240320/galatasaray-yonetim-kurulu-genel-sekreteri-ali-koc-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunduk-1081891415.html

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri: Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduk

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri: Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduk

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T19:06+0300

2024-03-20T19:06+0300

2024-03-20T19:06+0300

spor

galatasaray sk

galatasay kulübü

dursun özbek

erden timur

fenerbahçe

ali koç

suç duyurusu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103914/73/1039147334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa387abcb82f9b3ee5b74b7ce8ab552.jpg

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya yönetim kurulundan ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, Genel Sekreter Eray Yazgan ile üyeler İsmail Sarıkaya ve Bora İsmail Bahçetepe katıldı.Başkan Dursun Özbek'in, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesinin cenaze törenine katıldığı için toplantıya yaklaşık 1 saat gecikmeli geldiği belirtildi.'Ali Koç umarım aklını başına devşirir'Divan Kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, 'beka problemi' açıklamasını eleştirerek Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hüsnü Seçkin Koç, yönetim kurulunun da aksiyon alması gerektiğini söyledi.Hüsnü Seçkin Koç'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Eray Yazgan, "Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür" ifadelerini kullandı.Divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında dava açacağını söyledi.Ali Koç'un Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Kükner, "Ali Koç adındaki şahsı mahkemeye vereceğim. Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koc-galatasaray-turk-futbolu-icin-beka-sorunudur-1081659430.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray sk, galatasay kulübü, dursun özbek, erden timur, fenerbahçe, ali koç, suç duyurusu