https://sputniknews.com.tr/20240313/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koc-galatasaray-turk-futbolu-icin-beka-sorunudur-1081659430.html
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunudur
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunudur
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Koç, kongre üyelerinin de katıldığı basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T15:01+0300
2024-03-13T15:01+0300
2024-03-13T15:01+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
galatasaray
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısına kongre üyeleri de katıldı.Konuşmasında, son dönemde gündemin dinamik; iddia iftiraların yoğun olduğunu belirten Koç, düzenlediği basın toplantısının öznesi olarak rakibimiz diyerek Galatasaray'ı gösterdi."Galatasaray'ın Türk futbolcu için nasıl bir beka sorunu olduğunu anlatacağım" diyen Koç, "Galatasaray başkanı ve yönetcilerinin elde etmek istediklerini kazanmak için ne tür hayali senaryolar ürettiğini istaristiklerle göstereceğim. Kazanmak için her şey mübah anlayışının bu kulüp için kültür haline geldiğini paylaşacağım" dedi.'Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunudur'"Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım" diyen Koç, "Hayali senaryolarla değil, gerçeklerle sizlere sunacağım. Bu kulübün sadece futbolda değil, kötülük ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu anlayışının bu kulüpte kültür haline geldiğini, hadsiz çirkin tavırlarından daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum" dedi.'Samimiyeseniz yabancı hakem talebine destek verin'Ali Koç konuşmasında, "Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, madem hakemlerden şikayetçisiniz o zaman mert ve dürüstseniz bizim gibi yabancı hakem talebine destek verin" dedi."Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız, kalan maçlarda yabancı hakemi destekleyin. Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Samimiyseniz desteklersiniz. Ama değilsiniz" diyen Fenerbahçe Başkanı Koç, rakiplerinin Türk hakemlerine güvendiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koc-haziran-ayinda-aday-olmayacagini-acikladi-1080348326.html
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fenerbahçe, ali koç, galatasaray, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, ali koç, galatasaray, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunudur
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Başkanı Koç, kongre üyelerinin de katıldığı basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısına kongre üyeleri de katıldı.
Konuşmasında, son dönemde gündemin dinamik; iddia iftiraların yoğun olduğunu belirten Koç, düzenlediği basın toplantısının öznesi olarak rakibimiz diyerek Galatasaray'ı gösterdi.
"Galatasaray'ın Türk futbolcu için nasıl bir beka sorunu olduğunu anlatacağım" diyen Koç, "Galatasaray başkanı ve yönetcilerinin elde etmek istediklerini kazanmak için ne tür hayali senaryolar ürettiğini istaristiklerle göstereceğim. Kazanmak için her şey mübah anlayışının bu kulüp için kültür haline geldiğini paylaşacağım" dedi.
'Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunudur'
"Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım" diyen Koç, "Hayali senaryolarla değil, gerçeklerle sizlere sunacağım. Bu kulübün sadece futbolda değil, kötülük ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu anlayışının bu kulüpte kültür haline geldiğini, hadsiz çirkin tavırlarından daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum" dedi.
'Samimiyeseniz yabancı hakem talebine destek verin'
Ali Koç konuşmasında, "Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, madem hakemlerden şikayetçisiniz o zaman mert ve dürüstseniz bizim gibi yabancı hakem talebine destek verin" dedi.
"Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız, kalan maçlarda yabancı hakemi destekleyin. Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Samimiyseniz desteklersiniz. Ama değilsiniz" diyen Fenerbahçe Başkanı Koç, rakiplerinin Türk hakemlerine güvendiğini dile getirdi.