https://sputniknews.com.tr/20240203/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koc-haziran-ayinda-aday-olmayacagini-acikladi-1080348326.html

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında aday olmayacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında aday olmayacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T15:11+0300

2024-02-03T15:11+0300

2024-02-03T16:32+0300

türkiye

ali koç

fenerbahçe

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, haziran ayındaki seçimli genel kurulu hatırlatarak, "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Fenerbahçe'ye başkan olacak çok değerli üyelerimiz vardır ve her zaman ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.Başkan adaylığını düşünen kişilerin mümkün olan en kısa sürede adaylıklarını açıklaması gerektiğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:'Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi'Başkan adaylığı konusunda ismi geçen Sadettin Saran hakkında da konuşan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:Kendisinin ve mevcut yönetimin Sadettin Saran'ı desteklediği iddialarının da doğru olmadığını aktaran Koç, "Biz bir an önce adayların çıkmasını istedik. Burada en önemli konu, Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Şampiyonluğa da koşarız, demokrasi şölenini de yaşatırız. İmza toplama hususu, bizim bilgimiz çerçevesinde olmuştur. Ama bizim bir adayı destekleme lüksümüz de tavrımız da yoktur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, inşallah bu akşam 3 puan alırız." ifadelerini kullandı.

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