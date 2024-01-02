Abdulkadir Selvi: Ali Koç kahraman gibi dolaştığı için istifayı aklından geçirmiyor

"26 Aralık’ta Ali Koç, şehitlerimiz nedeniyle maça “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı ile çıkacaklarını, futbolcuların ise üzerinde Atatürk resmi olan ve arkasında “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” yazan forma ile çıkacaklarını bildiriyor. Galatasaray ise maçın oynanacağı gün aynı teklifte bulunuyor: Galatasaray’ın ilk teklifi de maça “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı ile çıkmak. Onlar sonra bunu, “Ne Mutlu Türküm Diyene” pankartına çeviriyorlar. Fenerbahçe formaları ve pankartı Türkiye’den hazırlayıp getirmiş. Galatasaray Suudi Arabistan’a gidince öğrenmiş, Riyad’da baskı yaptıracak yer aramışlar. Ali Koç ayrıca Fenerbahçe’nin U-19 Futbol Takımı’nı da getirmiş. Maç öncesi seremonide onlar da aynı formayla sahaya çıkacaklarmış. Suudi Arabistan’da sorunu aşmak üzere görüşmeler yapılırken Türkiye’de Suudlular Türk bayrağının açılmasına, İstiklal Marşı’nın okunmasına izin vermiyorlar haberleri dolaşıma sokulmuştu. Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı haberi yalanlamıştı. Çünkü Suudi Arabistan’la yapılan protokole göre Türk bayrağı açılacak. Hatta 60 metre uzunluğundaki bayrağımızı 60 kişi altına girerek sahaya çıkaracak. İstiklal Marşı’nı ise Norm Ender okutacak. Sahada Süper Kupa ile Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları da açılacak. Suudlular bu teklifi kabul etmemiş. FİFA kurallarına aykırı olduğunu ileri sürmüşler. Ali Koç daha sonra “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı ile çıkmamayı kabul etmiş ama Atatürk resminin olduğu formayla çıkma konusunda ısrar etmiş."