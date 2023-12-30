https://sputniknews.com.tr/20231230/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-daha-iyiyim-insallah-1079198430.html
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Daha iyiyim inşallah
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Daha iyiyim inşallah
Türkiye Futbol Federasyonu kafilesi İstanbul'a döndü. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T16:41+0300
2023-12-30T16:41+0300
2023-12-30T16:41+0300
spor
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
suudi arabistan
istanbul
galatasaray
fenerbahçe
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Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık" dedi.Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-macin-iptal-edilmesine-iliskin-aciklama-1079195617.html
suudi arabistan
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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), suudi arabistan, istanbul, galatasaray, fenerbahçe
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), suudi arabistan, istanbul, galatasaray, fenerbahçe
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Daha iyiyim inşallah
Türkiye Futbol Federasyonu kafilesi İstanbul'a döndü.
Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.
Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık" dedi.
Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.