https://sputniknews.com.tr/20231230/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-daha-iyiyim-insallah-1079198430.html

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Daha iyiyim inşallah

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Daha iyiyim inşallah

Türkiye Futbol Federasyonu kafilesi İstanbul'a döndü. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T16:41+0300

2023-12-30T16:41+0300

2023-12-30T16:41+0300

spor

mehmet büyükekşi

türkiye futbol federasyonu (tff)

suudi arabistan

istanbul

galatasaray

fenerbahçe

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Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık" dedi.Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231230/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-macin-iptal-edilmesine-iliskin-aciklama-1079195617.html

suudi arabistan

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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), suudi arabistan, istanbul, galatasaray, fenerbahçe