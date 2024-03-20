https://sputniknews.com.tr/20240320/fahri-trafik-mufettislerinin-ceza-yazma-yetkilerine-kisitlama-1081892712.html

Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerine kısıtlama

Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerine kısıtlama

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü aldığı son kararla yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gitti. Buna göre, fahri... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T19:35+0300

2024-03-20T19:35+0300

2024-03-20T19:35+0300

türkiye

trafik

fahri trafik müfettişi

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), Türkiye genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.AA'nın aktardığı habere göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı.Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221013/fahri-trafik-mufettisi-ters-yon-cezasi-yazdi-mahkeme-iptal-etti-1062273782.html

türkiye

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trafik, fahri trafik müfettişi