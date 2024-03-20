https://sputniknews.com.tr/20240320/fahri-trafik-mufettislerinin-ceza-yazma-yetkilerine-kisitlama-1081892712.html
Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerine kısıtlama
Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerine kısıtlama
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü aldığı son kararla yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gitti. Buna göre, fahri... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T19:35+0300
2024-03-20T19:35+0300
2024-03-20T19:35+0300
türkiye
trafik
fahri trafik müfettişi
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), Türkiye genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.AA'nın aktardığı habere göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı.Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221013/fahri-trafik-mufettisi-ters-yon-cezasi-yazdi-mahkeme-iptal-etti-1062273782.html
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trafik, fahri trafik müfettişi
trafik, fahri trafik müfettişi
Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerine kısıtlama
Emniyet Genel Müdürlüğü aldığı son kararla yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gitti. Buna göre, fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), Türkiye genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.
AA'nın aktardığı habere göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı.
Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.