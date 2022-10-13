https://sputniknews.com.tr/20221013/fahri-trafik-mufettisi-ters-yon-cezasi-yazdi-mahkeme-iptal-etti-1062273782.html

Fahri trafik müfettişi 'ters yön' cezası yazdı, mahkeme iptal etti

Fahri trafik müfettişi 'ters yön' cezası yazdı, mahkeme iptal etti

Kütahya'da fahri trafik müfettişinin hazırladığı tutanakla, uyarı levhası olmayan sokakta "ters yöne girildiği" gerekçesiyle bir sürücüye uygulanan trafik... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T16:19+0300

2022-10-13T16:19+0300

2022-10-13T16:19+0300

yaşam

trafik

trafik cezası

fahri trafik müfettişi

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Kütahya'da fahri trafik müfettişinin uyguladığı ceza mahkemeden döndü. Servi Mahallesi Derbent Sokak'ta otomobiliyle seyreden Reyhan C'ye ters yöne girdiği iddiasıyla fahri trafik müfettişinin hazırladığı tutanak doğrultusunda bin 823 lira para cezası kesildi.'Uyarı levhası yoktu'Bunun üzerine Kütahya Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Reyhan C, ters yön olan sokağa girişte uyarı levhasının bulunmadığına dair çektiği fotoğrafları delil göstererek cezaya itiraz etti.İtirazı değerlendiren Kütahya Sulh Ceza Hakimliği kararında, düzenlenen tutanakta Reyhan C'nin üzerine atılı kabahat fiilini nasıl ve ne şekilde ihlal edildiğinin hukuki denetime imkan verecek şekilde belirtilmediği, bu durumun ispata elverişli deliller ile ortaya konulmadığı, Kitap Sokak'tan Derbent Sokağı'na girişte sağa dönülmez levhasının olmadığına değinildi.Usul ve yasaya aykırıHakimlik, Reyhan C'nin itirazını haklı bularak uygulanan cezanın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bin 823 liralık para cezasını iptal etti.Cezanın iptal edilmesinin ardından Kütahya Belediyesi ekiplerince, sokağın girişlerine uyarı levhaları konuldu.

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trafik, trafik cezası, fahri trafik müfettişi