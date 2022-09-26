https://sputniknews.com.tr/20220926/yargitay-onadi-sokakta-kadinlarin-fotografini-cekerek-tacize-5-yil-hapis-cezasi-1061617042.html
Yargıtay onadı: Sokakta kadınların fotoğrafını çekerek tacize 5 yıl hapis cezası
Yargıtay onadı: Sokakta kadınların fotoğrafını çekerek tacize 5 yıl hapis cezası
Ankara'da sokakta kadınların fotoğrafını çeken erkeğe verilen 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T06:11+0300
2022-09-26T06:11+0300
2022-09-26T06:18+0300
türkiye
yargıtay
ankara
fotoğraf
kadın
taciz
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Ankara’da bir kadını, caddede yürürken cep telefonuyla gizli kameraya çekerek taciz eden şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, altı farklı kadının aynı şekilde çekilmiş videoları ve fotoğrafları bulundu.Zanlıya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı bu suçtan beş yıl hapse mahkûm etti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil. Kamuya açık alanda izin almadan bir kişinin görüntüsünü veya sesini kaydedemezsiniz” diyerek mahkemenin hükmünü onadı.
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yargıtay, ankara, fotoğraf, kadın, taciz
yargıtay, ankara, fotoğraf, kadın, taciz
Yargıtay onadı: Sokakta kadınların fotoğrafını çekerek tacize 5 yıl hapis cezası
06:11 26.09.2022 (güncellendi: 06:18 26.09.2022) Abone ol
Ankara'da sokakta kadınların fotoğrafını çeken erkeğe verilen 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Ankara’da bir kadını, caddede yürürken cep telefonuyla gizli kameraya çekerek taciz eden şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, altı farklı kadının aynı şekilde çekilmiş videoları ve fotoğrafları bulundu.
Zanlıya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı bu suçtan beş yıl hapse mahkûm etti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil. Kamuya açık alanda izin almadan bir kişinin görüntüsünü veya sesini kaydedemezsiniz” diyerek mahkemenin hükmünü onadı.