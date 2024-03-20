https://sputniknews.com.tr/20240320/eski-milli-futbolcu-ersen-martin-hayatini-kaybetti-1081857737.html

Eski milli futbolcu Ersen Martin, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Ersen Martin, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, hayatını kaybetti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T00:13+0300

2024-03-20T00:13+0300

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spor

trabzonspor

beşiktaş

beşiktaş

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Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.Ersen Martin, aort damarı yırtıldığı için uzun süredir tedavi görüyordu. Beşiktaş'tan paylaşımBeşiktaş eski futbolcusunun ölüm haberinin ardından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:Ersen Martin kimdir?1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Ersen Martin, 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, Türkiye A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.

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ersen martin kimdir?