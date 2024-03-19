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TFF VAR kayıtlarını açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 30'ncu haftanın VAR kayıtları açıklandı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T07:38+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
beşiktaş
fenerbahçe
trabzonspor
maç
var
penaltı
ceza
gol
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Trendyol Süper Lig’de 30’uncu hafta maçları sona erdi. Kritik mücadelelerde hakemlerin kararları tartışmaları beraberinde getirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, 30’uncu haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı.Orta hakemlerin, VAR tarafından pozisyonu izlemesi için davet edildiği pozisyonların VAR kayıtları şu şekilde:Alanyaspor - Kayserispor maçıBeşiktaş - Antalyaspor maçıBeşiktaş - Antalyaspor maçıAdana Demirspor- Sivasspor maçı
https://sputniknews.com.tr/20240319/acun-ilicalidan-trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-halil-umut-melere-acil-cagri-1081822128.html
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var kayıtları, tff var kayıtları, 30 hafta var kayıtları
var kayıtları, tff var kayıtları, 30 hafta var kayıtları

TFF VAR kayıtlarını açıkladı

07:38 19.03.2024
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 30'ncu haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 30’uncu hafta maçları sona erdi. Kritik mücadelelerde hakemlerin kararları tartışmaları beraberinde getirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, 30’uncu haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı.
Orta hakemlerin, VAR tarafından pozisyonu izlemesi için davet edildiği pozisyonların VAR kayıtları şu şekilde:

Alanyaspor - Kayserispor maçı

VAR: Emre sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel bir ofsayt için.
VAR: Emre, diğer EPTS kameralarıyla çizemedik. Normal broadcast kameralarıyla çizdik pozisyonu. Arkadaki beyaz oyuncunun ayağından çizdik. Tamam mı?
Emre Kargın: Tamam.
Operatör: Oynatıyoruz.
Emre Kargın: Tamam.
VAR: Oynatma dur. Şeyi de... Hücum oyuncusunu da omuzundan çizince ofsayt çıktı. Şimdi sana bunu oynatmak zorundayım. Oynatıyorum.
Emre Kargın: Tamam oynat abi.
VAR: Daha sonra da gol oluyor.
Emre Kargın: Özgür, Özgür abi, bana bir high behind'dan verebilir misin?
VAR: Tamam, high behind'dan da göstereceğiz, evet. High behind'da, oyuncunun yakınlığını gör. Oyuncunun hemen önündeki oyuncu ofsayt pozisyonunda. Karar senin.
Emre Kargın: Özgür abi, bir de bana, evet, yakın bu açıdan verebilir misin? Şimdi arkasındaki defans oyuncusu...
Operatör: Goal line'dan veriyorum.
VAR: Goal line'dan kesitten gözükmüyor. High behind'dan ve 16 m'den gözüküyor.
Emre Kargın: Tamam.
VAR: Goal line'dan kamera almadı çünkü.
Emre Kargın: Tamam. Temas arkasındaki 23...
VAR: Evet, 23 numara.
AVAR: Elini kaldırıyor zaten.
VAR: Diğer açıya geç. Evet bu açıya bak. En son bu açıdan izleyebilirsin.
Emre Kargın: Zoom yapar mısın, zoom yapar mısın buradan.
VAR: Tamam zoom yapıyoruz sana.
Emre Kargın: Evet bir zoom yapar mısın buradan. Evet, geri al abi biraz. Geri al, geri al, geri alır mısın hocam.
VAR: Duyuyor musun, geri alır mısın, hakemin dediğini yapmaya çalış. Tamam.
Emre Kargın: Evet oynat abi. Evet arkasındaki 23 numarayı ofsayttaki oyuncunun etkilediğini görüyorum.
VAR: Evet.
Emre Kargın: Endirekt serbest vuruş ile başlayacağım. Kararım ofsayttan dolayı endirekt serbest vuruş.
VAR: Tamam, karar senin Emre, tamam.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı

VAR: Burak, Burak, ben Hakan. Beni duyuyor musun?
Burak Pakkan: Efendim abi dinliyorum. Dinliyorum Hakan abi, duyuyorum.
VAR: Seni potansiyel penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum.
Operatör: Şöyle bir açı daha var hocam.
VAR: Hayır, öbüründen başla.
Operatör: Tamam, isterler, isterse diye sordum.
VAR: Hayır oraya gel.
Operatör: Tamam.
Burak Pakkan: Geldim Hakan abi, görüyorum.
VAR: Şu an formayı görüyorsun.
Burak Pakkan: Temas noktasını gördüm, oynatalım.
VAR: Şu an canlı oynatıyorum.
Burak Pakkan: Tamam. Devamını da oynat abi, devamını da oynat. Top oyunda mı, top oyunda mı, onu göreyim bir de...
VAR: Gösterir misin topun oyunda olduğunu?
Burak Pakkan: Tamam gördüm. Numarası kaç, numarasını göreyim... 83, penaltı sarı kart veriyorum.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı

VAR: Burak, beni duyuyor musun ben Hakan, Burak beni duyuyor musun ben Hakan.
Burak Pakkan: Efendim abi. Dinliyorum... Dinliyorum abi.
VAR: Sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Dur orada.
VAR: Monitöre geldin mi?
Burak Pakkan: Geldim... Evet abi.
VAR: Şimdi ben sana önce temas noktasını gösteriyorum.
Burak Pakkan: Görüyorum şu an.
VAR: Bu temas noktası. Şimdi bir kere oynatıyorum. Bir de geniş açıdan oynatacağım.
Burak Pakkan: Tamam bir daha oynat abi.
VAR: Geniş açıdan da oynatabilir misin?
Burak Pakkan: Tamam, gördüm.
Operatör: Geniş açıdan veriyorum.
Burak Pakkan: Bir de buradan. Siyahın eline değmiyor değil mi abi? Bir daha yakın versene bana.
VAR: Yakın.
Burak Pakkan: Beyazlı oyuncunun, beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi, siyah beyazlı... Tamam.
VAR: Hayır direkt, direkt...
Burak Pakkan: Tamam, tamam şimdi gördüm abi, şimdi gördüm.
VAR: Direkt... Yandan göster onu, değmiyor.
Burak Pakkan: Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim.

Adana Demirspor- Sivasspor maçı

VAR: Tugay şimdi seni potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum. Bu potansiyel penaltının hemen öncesinde de bir hücum tarafından elle itme var, iki pozisyonu da arka arkaya göstereceğim sana.
Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.
Operatör: Nereden izleteyim hocam eli buradan mı?
VAR: Şimdi ilk temas anını gösterelim.
Operatör: Buradan mı hocam?
VAR: Evet temas anını buradan gösterelim, oynatalım. Elin açıklığını da buradan, bir başka açımız daha vardı.
VAR: Tugay şimdi ilk temas anını gösteriyorum sana. Görüyorsun, doğru mu?
Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.
VAR: Şimdi burada elin açıklığını da göstereceğim. Pozisyonu da oynatacağım önce bir. Bu elle oynamayla ilgili önce bir kararını ver, verelim...
Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.
VAR: Bir tane daha açı gösterelim. O, evet.
Tugay Kaan Numanoğlu: Mücadele içerisinde...
VAR: Bu, bu evet, evet, evet... Burada şimdi 8 numaranın da arkadan itmesi var. Onu da gösteriyorum sana şimdi.
Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.
VAR: Oyuncu bu.
Tugay Kaan Numanoğlu: Arkadan net, net itmesini göster dirseğiyle.
VAR: Evet, işte şimdi buradan, en net buradan gözüküyor.
Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.
Tugay Kaan Numanoğlu: Teşekkürler. Penaltı öncesi, elle oynama öncesi, 8 numaralı oyuncunun itmesi var arkadan. Mücadele içinde. Direkt serbest vuruşla başlıyorum.
VAR: Doğrudur, hücum faulle başlıyorsun o zaman... Doğrudur, tamam.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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