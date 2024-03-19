TFF VAR kayıtlarını açıkladı

VAR: Emre sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel bir ofsayt için. VAR: Emre sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel bir ofsayt için.

VAR: Emre, diğer EPTS kameralarıyla çizemedik. Normal broadcast kameralarıyla çizdik pozisyonu. Arkadaki beyaz oyuncunun ayağından çizdik. Tamam mı? VAR: Emre, diğer EPTS kameralarıyla çizemedik. Normal broadcast kameralarıyla çizdik pozisyonu. Arkadaki beyaz oyuncunun ayağından çizdik. Tamam mı?

Emre Kargın: Tamam. Emre Kargın: Tamam.

Operatör: Oynatıyoruz. Operatör: Oynatıyoruz.

Emre Kargın: Tamam. Emre Kargın: Tamam.

VAR: Oynatma dur. Şeyi de... Hücum oyuncusunu da omuzundan çizince ofsayt çıktı. Şimdi sana bunu oynatmak zorundayım. Oynatıyorum. VAR: Oynatma dur. Şeyi de... Hücum oyuncusunu da omuzundan çizince ofsayt çıktı. Şimdi sana bunu oynatmak zorundayım. Oynatıyorum.

Emre Kargın: Tamam oynat abi. Emre Kargın: Tamam oynat abi.

VAR: Daha sonra da gol oluyor. VAR: Daha sonra da gol oluyor.

Emre Kargın: Özgür, Özgür abi, bana bir high behind'dan verebilir misin? Emre Kargın: Özgür, Özgür abi, bana bir high behind'dan verebilir misin?

VAR: Tamam, high behind'dan da göstereceğiz, evet. High behind'da, oyuncunun yakınlığını gör. Oyuncunun hemen önündeki oyuncu ofsayt pozisyonunda. Karar senin. VAR: Tamam, high behind'dan da göstereceğiz, evet. High behind'da, oyuncunun yakınlığını gör. Oyuncunun hemen önündeki oyuncu ofsayt pozisyonunda. Karar senin.

Emre Kargın: Özgür abi, bir de bana, evet, yakın bu açıdan verebilir misin? Şimdi arkasındaki defans oyuncusu... Emre Kargın: Özgür abi, bir de bana, evet, yakın bu açıdan verebilir misin? Şimdi arkasındaki defans oyuncusu...

Operatör: Goal line'dan veriyorum. Operatör: Goal line'dan veriyorum.

VAR: Goal line'dan kesitten gözükmüyor. High behind'dan ve 16 m'den gözüküyor. VAR: Goal line'dan kesitten gözükmüyor. High behind'dan ve 16 m'den gözüküyor.

Emre Kargın: Tamam. Emre Kargın: Tamam.

VAR: Goal line'dan kamera almadı çünkü. VAR: Goal line'dan kamera almadı çünkü.

Emre Kargın: Tamam. Temas arkasındaki 23... Emre Kargın: Tamam. Temas arkasındaki 23...

VAR: Evet, 23 numara. VAR: Evet, 23 numara.

AVAR: Elini kaldırıyor zaten. AVAR: Elini kaldırıyor zaten.

VAR: Diğer açıya geç. Evet bu açıya bak. En VAR: Diğer açıya geç. Evet bu açıya bak. En son bu açıdan izleyebilirsin.

Emre Kargın: Zoom yapar mısın, zoom yapar mısın buradan. Emre Kargın: Zoom yapar mısın, zoom yapar mısın buradan.

VAR: Tamam zoom yapıyoruz sana. VAR: Tamam zoom yapıyoruz sana.

Emre Kargın: Evet bir zoom yapar mısın buradan. Evet, geri al abi biraz. Geri al, geri al, geri alır mısın hocam. Emre Kargın: Evet bir zoom yapar mısın buradan. Evet, geri al abi biraz. Geri al, geri al, geri alır mısın hocam.

VAR: Duyuyor musun, geri alır mısın, hakemin dediğini yapmaya çalış. Tamam. VAR: Duyuyor musun, geri alır mısın, hakemin dediğini yapmaya çalış. Tamam.

Emre Kargın: Evet oynat abi. Evet arkasındaki 23 numarayı ofsayttaki oyuncunun etkilediğini görüyorum. Emre Kargın: Evet oynat abi. Evet arkasındaki 23 numarayı ofsayttaki oyuncunun etkilediğini görüyorum.

VAR: Evet. VAR: Evet.

Emre Kargın: Endirekt serbest vuruş ile başlayacağım. Kararım ofsayttan dolayı endirekt serbest vuruş. Emre Kargın: Endirekt serbest vuruş ile başlayacağım. Kararım ofsayttan dolayı endirekt serbest vuruş.