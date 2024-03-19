https://sputniknews.com.tr/20240319/acun-ilicalidan-trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-halil-umut-melere-acil-cagri-1081822128.html

Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e 'acil çağrı'

Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e 'acil çağrı'

Sputnik Türkiye

Acun Ilıcalı, Trabzon'da oynanan ve tansiyonun yüksek olduğu Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, bu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T06:35+0300

2024-03-19T06:35+0300

2024-03-19T09:06+0300

acun ilıcalı

trabzonspor

fenerbahçe

spor

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Medya patronu ve futbol klübü sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve birçok olayın yaşandığı karşılaşmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hodri Meydan TV'ye konuşan Ilıcalı, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in acilen hakemliği bırakması çağrısında bulundu."Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim" diyen ılıcalı sözlerine şöyle devam etti:'Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı'Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler hakkında da önemli ifadeler kullanan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240319/olayli-trabzonspor-fenerbahce-macinin-ardindan-aziz-yildirimdan-ilk-aciklama-oldukca-sinirli-1081824854.html

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acun ılıcalı, acun ılıcalı fenerbahçe, acun ılıcalı halil umut meler