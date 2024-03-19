https://sputniknews.com.tr/20240319/acun-ilicalidan-trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-halil-umut-melere-acil-cagri-1081822128.html
Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e 'acil çağrı'
Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e 'acil çağrı'
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı, Trabzon'da oynanan ve tansiyonun yüksek olduğu Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, bu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T06:35+0300
2024-03-19T06:35+0300
2024-03-19T09:06+0300
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Medya patronu ve futbol klübü sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve birçok olayın yaşandığı karşılaşmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hodri Meydan TV'ye konuşan Ilıcalı, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in acilen hakemliği bırakması çağrısında bulundu."Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim" diyen ılıcalı sözlerine şöyle devam etti:'Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı'Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler hakkında da önemli ifadeler kullanan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/olayli-trabzonspor-fenerbahce-macinin-ardindan-aziz-yildirimdan-ilk-aciklama-oldukca-sinirli-1081824854.html
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acun ılıcalı, acun ılıcalı fenerbahçe, acun ılıcalı halil umut meler
Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e 'acil çağrı'
06:35 19.03.2024 (güncellendi: 09:06 19.03.2024)
Acun Ilıcalı, Trabzon'da oynanan ve tansiyonun yüksek olduğu Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, bu mücadeleyi 'futbol katliamı' olarak değerlendirirken, hakem Halil Umut Meler'e "Acil hakemliği bırak" dedi.
Medya patronu ve futbol klübü sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve birçok olayın yaşandığı karşılaşmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hodri Meydan TV'ye konuşan Ilıcalı, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in acilen hakemliği bırakması çağrısında bulundu.
"Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim" diyen ılıcalı sözlerine şöyle devam etti:
"Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?"
'Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı'
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler hakkında da önemli ifadeler kullanan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı" diye konuştu.