https://sputniknews.com.tr/20240319/olayli-trabzonspor-fenerbahce-macinin-ardindan-aziz-yildirimdan-ilk-aciklama-oldukca-sinirli-1081824854.html

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: 'Oldukça sinirli'

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: 'Oldukça sinirli'

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasında yaşananlar, gündemin ana konularından biri olmaya devam ediyor. Bu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T09:05+0300

2024-03-19T09:05+0300

2024-03-19T09:05+0300

aziz yıldırım

spor

trabzonspor

fenerbahçe

maç

olay

türkiye futbol federasyonu (tff)

halil umut meler

hakem

açıklama

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşananlara dair konuştu. Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi" dedi.Yıldırım'ın, maç sonrası yaşanan olaylara oldukça sinirli olduğunu belirten Sözcü gazetesi, eski başkanın maçın iptal edilmesi gerektiğini sıkça ifade ettiğini de aktardı. Olayların ciddiyetinin altını çizen Yıldırım, futbolun fair-play prensipleriyle çelişen bir şekilde geliştiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım" sözlerini sarf etti.

https://sputniknews.com.tr/20240319/acun-ilicalidan-trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-halil-umut-melere-acil-cagri-1081822128.html

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