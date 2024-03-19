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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: 'Oldukça sinirli'
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: 'Oldukça sinirli'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasında yaşananlar, gündemin ana konularından biri olmaya devam ediyor. Bu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T09:05+0300
2024-03-19T09:05+0300
aziz yıldırım
spor
trabzonspor
fenerbahçe
maç
olay
türkiye futbol federasyonu (tff)
halil umut meler
hakem
açıklama
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşananlara dair konuştu. Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi" dedi.Yıldırım'ın, maç sonrası yaşanan olaylara oldukça sinirli olduğunu belirten Sözcü gazetesi, eski başkanın maçın iptal edilmesi gerektiğini sıkça ifade ettiğini de aktardı. Olayların ciddiyetinin altını çizen Yıldırım, futbolun fair-play prensipleriyle çelişen bir şekilde geliştiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım" sözlerini sarf etti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/acun-ilicalidan-trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-halil-umut-melere-acil-cagri-1081822128.html
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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: 'Oldukça sinirli'

09:05 19.03.2024
© AA / Emrah Yorulmaz Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AA / Emrah Yorulmaz
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Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasında yaşananlar, gündemin ana konularından biri olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşananlara dair konuştu. Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi" dedi.
Yıldırım'ın, maç sonrası yaşanan olaylara oldukça sinirli olduğunu belirten Sözcü gazetesi, eski başkanın maçın iptal edilmesi gerektiğini sıkça ifade ettiğini de aktardı. Olayların ciddiyetinin altını çizen Yıldırım, futbolun fair-play prensipleriyle çelişen bir şekilde geliştiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım" sözlerini sarf etti.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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