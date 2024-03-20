https://sputniknews.com.tr/20240320/erdogan-avrupa-ve-amerika-dahil-cok-yerde-son-70-yilin-zirvesine-cikan-enflasyon-bizi-de-zorluyor-1081885058.html

Erdoğan: Avrupa ve Amerika dahil çok yerde son 70 yılın zirvesine çıkan enflasyon bizi de zorluyor

Erdoğan: Avrupa ve Amerika dahil çok yerde son 70 yılın zirvesine çıkan enflasyon bizi de zorluyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil çok yerde son 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyon bizi de zorluyor" dedi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T16:09+0300

2024-03-20T16:09+0300

2024-03-20T16:46+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240319/ak-partiden-chp-lideri-ozelin-darbe-aciklamasina-tepki-tam-bir-akil-tutulmasi-1081855033.html

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2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı