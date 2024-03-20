Erdoğan: Avrupa ve Amerika dahil çok yerde son 70 yılın zirvesine çıkan enflasyon bizi de zorluyor
16:09 20.03.2024 (güncellendi: 16:46 20.03.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil çok yerde son 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyon bizi de zorluyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu:
Avrupa ve Amerika dahil çok yerde son 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranları bizi de zorluyor.
Emeklilerden gelen serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz.
Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Devletimizin imkanları büyüdükçe, ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız. Sizlerden biraz daha sabır bekliyorum.
Ortada nereden geldiği belli olmayan milyonlarca dolar ve döviz var. Acemi genel başkan dahil parti yöneticileri ayrı telden çalıyor.
Özgür efendi garip darbe açıklamaları yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş.
Özgür Efendi darbe şakşakçılığını bıraksın, görevini yerine getirsin. Yanına İBB Başkanı'nı da alsın, Türk siyasetine bulaştırdıkları lekeden dolayı özür dilesin.