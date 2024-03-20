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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240320/erdal-besikcioglu-mal-varligini-acikladi-1081860737.html
Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı
Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala mal varlığını açıklayan belediye başkanlığı adayları bir bir gündeme geliyor. CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T05:40+0300
2024-03-20T05:40+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
erdal beşikçioğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
etimesgut
belediye
belediye başkanı
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan seçim çalışmalarına ve ziyaretlerine devam eden adaylar, diğer yandan da açıklamaları ile gündemdeki yerini koruyor. Son olarak CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı. CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, mal varlıklarını açıklamıştı.Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir. •Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti MeskenKamuoyuna saygıyla duyurulur.ERDAL BEŞİKÇİOĞLU19.03.2024"
https://sputniknews.com.tr/20240319/son-anket-ortaya-cikardi-chp-buyuksehir-belediyesinikaybedebilir-1081837234.html
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Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

05:40 20.03.2024
© AAErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA
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31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala mal varlığını açıklayan belediye başkanlığı adayları bir bir gündeme geliyor. CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan seçim çalışmalarına ve ziyaretlerine devam eden adaylar, diğer yandan da açıklamaları ile gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı. CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, mal varlıklarını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:
"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir. •Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
•İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
•İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
•2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
•2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
19.03.2024"
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Son anket ortaya çıkardı: CHP 1 büyükşehir belediyesini kaybedebilir
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