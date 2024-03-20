https://sputniknews.com.tr/20240320/erdal-besikcioglu-mal-varligini-acikladi-1081860737.html

Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

Sputnik Türkiye

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala mal varlığını açıklayan belediye başkanlığı adayları bir bir gündeme geliyor. CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T05:40+0300

2024-03-20T05:40+0300

2024-03-20T05:40+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

erdal beşikçioğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

etimesgut

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belediye başkanı

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan seçim çalışmalarına ve ziyaretlerine devam eden adaylar, diğer yandan da açıklamaları ile gündemdeki yerini koruyor. Son olarak CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı. CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, mal varlıklarını açıklamıştı.Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir. •Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti MeskenKamuoyuna saygıyla duyurulur.ERDAL BEŞİKÇİOĞLU19.03.2024"

https://sputniknews.com.tr/20240319/son-anket-ortaya-cikardi-chp-buyuksehir-belediyesinikaybedebilir-1081837234.html

etimesgut

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