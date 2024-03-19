https://sputniknews.com.tr/20240319/son-anket-ortaya-cikardi-chp-buyuksehir-belediyesinikaybedebilir-1081837234.html
Son anket ortaya çıkardı: CHP 1 büyükşehir belediyesini kaybedebilir
Son anket ortaya çıkardı: CHP 1 büyükşehir belediyesini kaybedebilir
Sputnik Türkiye
31 Mart akşamı çıkacak sandık sonucu merakla beklenen Aydın'dan son anket sonuçları geldi. Çalışmaya göre 2019 seçimlerinde Özlem Çerçioğlu'nun 10 puan... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T13:58+0300
2024-03-19T13:58+0300
2024-03-19T14:00+0300
chp
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2024 türkiye yerel seçimleri
araştırma
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yerel seçim öncesi anket
yerel seçim
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Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi.Aydın'da Özlem Çerçioğlu için de beklenmeyen bir tablo ortaya çıktı. 13- 16 Mart 2024 tarihleri arasında Aydın’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 2060 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz” sorusu yöneltildi.Sonuçlar şöyle şekillendi:2019 Mart seçimlerin CHP Aydın'da yüzde 53,94'le seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş yüzde 43,74 oy almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/chpli-yoneticiler-gozaltina-alindi-1081831381.html
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Son anket ortaya çıkardı: CHP 1 büyükşehir belediyesini kaybedebilir
13:58 19.03.2024 (güncellendi: 14:00 19.03.2024)
31 Mart akşamı çıkacak sandık sonucu merakla beklenen Aydın'dan son anket sonuçları geldi. Çalışmaya göre 2019 seçimlerinde Özlem Çerçioğlu'nun 10 puan gerisinde kalan Mustafa Savaş bu kez seçimi kazanıyor.
Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi.
Aydın'da Özlem Çerçioğlu için de beklenmeyen bir tablo ortaya çıktı.
13- 16 Mart 2024 tarihleri arasında Aydın’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 2060 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz” sorusu yöneltildi.
Sonuçlar şöyle şekillendi:
Mustafa Savaş - AK Parti yüzde 43.1
Özlem Çerçioğlu - CHP yüzde 40.5
Özer Kayalı - İYİ Parti yüzde 7.5
Zozon Koç - Raif Kanat - DEM Parti yüzde 5
2019 Mart seçimlerin CHP Aydın'da yüzde 53,94'le seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş yüzde 43,74 oy almıştı.