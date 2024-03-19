https://sputniknews.com.tr/20240319/son-anket-ortaya-cikardi-chp-buyuksehir-belediyesinikaybedebilir-1081837234.html

Son anket ortaya çıkardı: CHP 1 büyükşehir belediyesini kaybedebilir

Son anket ortaya çıkardı: CHP 1 büyükşehir belediyesini kaybedebilir

Sputnik Türkiye

31 Mart akşamı çıkacak sandık sonucu merakla beklenen Aydın'dan son anket sonuçları geldi. Çalışmaya göre 2019 seçimlerinde Özlem Çerçioğlu'nun 10 puan... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T13:58+0300

2024-03-19T13:58+0300

2024-03-19T14:00+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

anket

2024 türkiye yerel seçimleri

araştırma

anket şirketleri

yerel seçim öncesi anket

yerel seçim

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Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi.Aydın'da Özlem Çerçioğlu için de beklenmeyen bir tablo ortaya çıktı. 13- 16 Mart 2024 tarihleri arasında Aydın’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 2060 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz” sorusu yöneltildi.Sonuçlar şöyle şekillendi:2019 Mart seçimlerin CHP Aydın'da yüzde 53,94'le seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş yüzde 43,74 oy almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240319/chpli-yoneticiler-gozaltina-alindi-1081831381.html

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