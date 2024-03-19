https://sputniknews.com.tr/20240319/chpli-yoneticiler-gozaltina-alindi-1081831381.html

CHP'li yöneticiler gözaltına alındı

CHP'li yöneticiler gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve üç ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

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gözaltı

gözaltı kararı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Seçim çalışmaları sırasında duvarlara yapıldığı iddia edilen yazılarla ilgili olarak gözaltına alınan CHP yöneticileri Okan Er, Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı öne sürülen suçlamalarla karşı karşıya kaldı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve ilçe yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, seçim çalışmaları sırasında iddiaya göre duvarlara yazılama yaptı. Yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın figürlerini kullanan ve 'Hamza beni acil ara!' yazdıkları öne sürülen yöneticiler, şikayet üzerine Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yurtdışı yasağıEmniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/son-secim-anketinde-chp-iki-belediyeyi-kaybediyor-kaleleri-el-mi-degistirecek-1081806110.html

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gözaltı, gözaltı kararı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)