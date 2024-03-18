https://sputniknews.com.tr/20240318/son-secim-anketinde-chp-iki-belediyeyi-kaybediyor-kaleleri-el-mi-degistirecek-1081806110.html

Son seçim anketinde CHP iki belediyeyi kaybediyor: Kaleleri el mi değiştirecek?

Son seçim anketinde CHP iki belediyeyi kaybediyor: Kaleleri el mi değiştirecek?

Sputnik Türkiye

ORC Araştırma, son yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı ve Çanakkale, Denizli, Elazığ, Kars ve Edirne'de seçim dinamiklerinde dikkate değer değişimlerin... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T14:10+0300

2024-03-18T14:10+0300

2024-03-18T14:12+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kale

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

akp

anket

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Türkiye'nin yerel seçim için sandığa gitmesine son 13 gün kala anket şirketlerinin de verileri ardı ardına yayınlanıyor.ORC Araştırma firması tarafından yapılan ankete göre, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Edirne’de üç ismin ön plana çıktığı ankette, AK Parti'nin adayı Belgin İba 30.3 oy oranıyla önde yarışı önde götürürken; İYİ Parti yüzde 28.0 oranla ikinci CHP ise yüzde 23.7 ile üçüncü gösterildi. Oysa ki, 2019'daki yerel seçimi, yüzde 44.87 oyla CHP adayı Recep Gürkan kazanmıştı.Çanakkale anketi 6-9 Mart tarihleri arasında bin 360 katılımcıyla yapıldı. AK Parti adayı Burak Kunt'un oy oranı yüzde 34.2, CHP adayı Muharrem Erkek'in oy oranı ise yüzde 33.1 olarak ölçüldü. 2019'daki seçimi, yüzde 60.73 oyla CHP'li Ülgür Gökhan kazanmıştı. '2 belediyeyi kaybediyor, 1'ini kazanacak'Denizli anketi 5-9 Mart tarihleri arasında 2 bin 100 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre seçimi, yüzde 40.2 oy oranıyla CHP adayı Nuri Çavuşoğlu kazanıyor. 2019'daki yereli seçimi, yüzde 50.56 oyla, AK Parti'li Osman Zolan kazanmıştı.Elazığ anketi 7-10 Mart tarihleri arasında bin 160 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre, AKP adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 36.1 oy desteğiyle ilk sırada.Kars anketi, 7-9 Mart tarihleri arasında bin 65 katılımcıyla yapıldı. İYİ Parti adayı Metin Özad'ın oy oranı yüzde 23,8, DEM Parti adayı A. Savaş Derman'ın oy oranı ise yüzde 21,5 olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240316/secimlere-2-hafta-kala-istanbul-icin-son-anket-hangi-aday-onde-1081751072.html

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