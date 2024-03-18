https://sputniknews.com.tr/20240318/son-secim-anketinde-chp-iki-belediyeyi-kaybediyor-kaleleri-el-mi-degistirecek-1081806110.html
Son seçim anketinde CHP iki belediyeyi kaybediyor: Kaleleri el mi değiştirecek?
Son seçim anketinde CHP iki belediyeyi kaybediyor: Kaleleri el mi değiştirecek?
Sputnik Türkiye
ORC Araştırma, son yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı ve Çanakkale, Denizli, Elazığ, Kars ve Edirne'de seçim dinamiklerinde dikkate değer değişimlerin... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T14:10+0300
2024-03-18T14:10+0300
2024-03-18T14:12+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kale
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
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yerel seçim öncesi anket
seçim anketi
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Türkiye'nin yerel seçim için sandığa gitmesine son 13 gün kala anket şirketlerinin de verileri ardı ardına yayınlanıyor.ORC Araştırma firması tarafından yapılan ankete göre, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Edirne’de üç ismin ön plana çıktığı ankette, AK Parti'nin adayı Belgin İba 30.3 oy oranıyla önde yarışı önde götürürken; İYİ Parti yüzde 28.0 oranla ikinci CHP ise yüzde 23.7 ile üçüncü gösterildi. Oysa ki, 2019'daki yerel seçimi, yüzde 44.87 oyla CHP adayı Recep Gürkan kazanmıştı.Çanakkale anketi 6-9 Mart tarihleri arasında bin 360 katılımcıyla yapıldı. AK Parti adayı Burak Kunt'un oy oranı yüzde 34.2, CHP adayı Muharrem Erkek'in oy oranı ise yüzde 33.1 olarak ölçüldü. 2019'daki seçimi, yüzde 60.73 oyla CHP'li Ülgür Gökhan kazanmıştı. '2 belediyeyi kaybediyor, 1'ini kazanacak'Denizli anketi 5-9 Mart tarihleri arasında 2 bin 100 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre seçimi, yüzde 40.2 oy oranıyla CHP adayı Nuri Çavuşoğlu kazanıyor. 2019'daki yereli seçimi, yüzde 50.56 oyla, AK Parti'li Osman Zolan kazanmıştı.Elazığ anketi 7-10 Mart tarihleri arasında bin 160 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre, AKP adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 36.1 oy desteğiyle ilk sırada.Kars anketi, 7-9 Mart tarihleri arasında bin 65 katılımcıyla yapıldı. İYİ Parti adayı Metin Özad'ın oy oranı yüzde 23,8, DEM Parti adayı A. Savaş Derman'ın oy oranı ise yüzde 21,5 olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240316/secimlere-2-hafta-kala-istanbul-icin-son-anket-hangi-aday-onde-1081751072.html
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ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, seçim anketi, seçim anketi 2024, seçim anketi edirne, yerel seçim anketi denizli, recep gürkan kimdir, belgin iba kimdir
Son seçim anketinde CHP iki belediyeyi kaybediyor: Kaleleri el mi değiştirecek?
14:10 18.03.2024 (güncellendi: 14:12 18.03.2024)
ORC Araştırma, son yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı ve Çanakkale, Denizli, Elazığ, Kars ve Edirne'de seçim dinamiklerinde dikkate değer değişimlerin yaşandığını gösterdi. Halihazırda CHP'nin yönettiği şehirde anket sonuçları dikkat çekti.
Türkiye'nin yerel seçim için sandığa gitmesine son 13 gün kala anket şirketlerinin de verileri ardı ardına yayınlanıyor.
ORC Araştırma firması tarafından yapılan ankete göre, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Edirne’de üç ismin ön plana çıktığı ankette, AK Parti'nin adayı Belgin İba 30.3 oy oranıyla önde yarışı önde götürürken; İYİ Parti yüzde 28.0 oranla ikinci CHP ise yüzde 23.7 ile üçüncü gösterildi. Oysa ki, 2019'daki yerel seçimi, yüzde 44.87 oyla CHP adayı Recep Gürkan kazanmıştı.
Çanakkale anketi 6-9 Mart tarihleri arasında bin 360 katılımcıyla yapıldı. AK Parti adayı Burak Kunt'un oy oranı yüzde 34.2, CHP adayı Muharrem Erkek'in oy oranı ise yüzde 33.1 olarak ölçüldü. 2019'daki seçimi, yüzde 60.73 oyla CHP'li Ülgür Gökhan kazanmıştı.
'2 belediyeyi kaybediyor, 1'ini kazanacak'
Denizli anketi 5-9 Mart tarihleri arasında 2 bin 100 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre seçimi, yüzde 40.2 oy oranıyla CHP adayı Nuri Çavuşoğlu kazanıyor. 2019'daki yereli seçimi, yüzde 50.56 oyla, AK Parti'li Osman Zolan kazanmıştı.
Elazığ anketi 7-10 Mart tarihleri arasında bin 160 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre, AKP adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 36.1 oy desteğiyle ilk sırada.
Kars anketi, 7-9 Mart tarihleri arasında bin 65 katılımcıyla yapıldı. İYİ Parti adayı Metin Özad'ın oy oranı yüzde 23,8, DEM Parti adayı A. Savaş Derman'ın oy oranı ise yüzde 21,5 olarak ölçüldü.