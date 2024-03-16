https://sputniknews.com.tr/20240316/secimlere-2-hafta-kala-istanbul-icin-son-anket-hangi-aday-onde-1081751072.html
Seçimlere 2 hafta kala İstanbul için son anket: Hangi aday önde?
Seçimlere 2 hafta kala İstanbul için son anket: Hangi aday önde?
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki yarışın seyrini belirleyecek adayın kim olacağı merak konusu olurken, son seçim anketleri Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında sıkı bir... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T12:47+0300
2024-03-16T12:47+0300
2024-03-16T12:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yerel seçim
yerel seçim öncesi anket
yerel seçim anketi
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
31 mart yerel seçimleri
istanbul
murat kurum
ekrem imamoğlu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071052132_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b1cc93f16ad786a3a42489c5f779db7d.jpg
Türkiye'nin yerel seçim için sandığa gitmesine son 15 gün kala anket şirketlerinin de verileri ardı ardına yayınlanıyor.16 milyon nüfus ile Türkiye'nin en büyük şehri olan mega kent İstanbul'da ise sandıktan hangi ismin çıkacağı gündemdeki yerini koruyor.Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında yaşanan polemikler ve açıklanan vaatler dikkat çekerken, İstanbul'da başa baş bir seçim yarışının olduğu belirtiliyor."Çok farklı firma anket yapıyor. Farklı sonuçlar çıkarabiliyorlar. Geride olduğunuz anketler var. Önde olduğunuz anketler var. Başbaşa giden anketler var" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sözlerine şöyle devam etti:İstanbul mitingi nerde, saat kaçta olacak?
https://sputniknews.com.tr/20240316/katildigi-programda-ekrem-imamoglundan-seyirciye-cok-sert-tepki-oyle-kabadayi-laflar-etme-bana-1081749720.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071052132_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bcf19c22e354c724e5d18d6860dea4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, ak partinin istanbul adayı kim, ak partinin ankara adayı kim, ak parti istanbul ilçe belediye başkan adayları, ak parti istanbul adayı, ak parti ankara adayı, seçim anketi, seçim anketi 2024, seçim anketi istanbul, seçim anketi 2024 istanbul, istanbul seçim anketi, istanbul seçim sonuçları, imamoğlu anket sonuçları, anket imamoğlu murat kurum, murat kurum anket sonuçları, murat kurum imamoğlu anket
ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, ak partinin istanbul adayı kim, ak partinin ankara adayı kim, ak parti istanbul ilçe belediye başkan adayları, ak parti istanbul adayı, ak parti ankara adayı, seçim anketi, seçim anketi 2024, seçim anketi istanbul, seçim anketi 2024 istanbul, istanbul seçim anketi, istanbul seçim sonuçları, imamoğlu anket sonuçları, anket imamoğlu murat kurum, murat kurum anket sonuçları, murat kurum imamoğlu anket
Seçimlere 2 hafta kala İstanbul için son anket: Hangi aday önde?
İstanbul'daki yarışın seyrini belirleyecek adayın kim olacağı merak konusu olurken, son seçim anketleri Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında sıkı bir rekabetin gerçekleştiğini verilerle ortaya koyuyor. Seçmen, 'İstanbul'da kim önde' sorusuna cevap ararken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe son anketi açıkladı.
Türkiye'nin yerel seçim için sandığa gitmesine son 15 gün kala anket şirketlerinin de verileri ardı ardına yayınlanıyor.
16 milyon nüfus ile Türkiye'nin en büyük şehri olan mega kent İstanbul'da ise sandıktan hangi ismin çıkacağı gündemdeki yerini koruyor.
Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında yaşanan polemikler ve açıklanan vaatler dikkat çekerken, İstanbul'da başa baş bir seçim yarışının olduğu belirtiliyor.
"Çok farklı firma anket yapıyor. Farklı sonuçlar çıkarabiliyorlar. Geride olduğunuz anketler var. Önde olduğunuz anketler var. Başbaşa giden anketler var" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunlar muhtemelen her birinin kendi yöntemleri uyguladıkları sistematik neticesinde vardığı sonuçlar. Firmanın sonuçlarıyla ilgili farklı değerlendirmelerde yapmamak lazım. Toplamı bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Birkaç gün içerisinde tekrar bakacağız. Geçen haftalarda Murat Kurum başkan açıklamıştı zaten kendisine gelen bilgilerle alakalı. 1-1,5 puan yarışı şu an önde götürdüğümüze dair sonuçlar görüyoruz. Ama anketlerde yüzde 5 önde de olsanız, 1,5 puan önde de olsanız Türkiye'deki seçim aritmetiğinde vatandaşlarımızla beraber 31 Mart'ta yürürken biz 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, netleşeceğini vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketle karşılaşacağımızı bildiğimiz için tempomuzu da çalışmamızı da gayretimizi de kesmeden devam etmeye gayret ediyoruz. Biz de bu sonuçların hepsini görüyoruz. Ortalama yaptığımızda, dediğim gibi Murat beyin ifade ettiği gibi, böyle bir sonuçla da karşı karşıyayız. Bu bir rekabet, bir yarış. Burada biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi, vaatlerimizi tüm bu saydığımız değerler çerçevesinde anlatabilmeyi başarabiliriz, başarıyoruz. Başaracağız, hep beraber başaracağız."
İstanbul mitingi nerde, saat kaçta olacak?
Cumhurbaşkanımız hemen hemen her gün 1-2 ile gidiyor. 24 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Murat Kurum Başkanla Atatürk Havalimanı'nda saat 14.00'te 'Büyük İstanbul Mitingi'mizi yapacağız. Miting yapmak bizim geleneğimizde var. O gelenek devam ediyor. Yüz binlerin üzerinde katılım bekliyoruz.