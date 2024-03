Seçimlere 2 hafta kala İstanbul için son anket: Hangi aday önde?

"Bunlar muhtemelen her birinin kendi yöntemleri uyguladıkları sistematik neticesinde vardığı sonuçlar. Firmanın sonuçlarıyla ilgili farklı değerlendirmelerde yapmamak lazım. Toplamı bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Birkaç gün içerisinde tekrar bakacağız. Geçen haftalarda Murat Kurum başkan açıklamıştı zaten kendisine gelen bilgilerle alakalı. 1-1,5 puan yarışı şu an önde götürdüğümüze dair sonuçlar görüyoruz. Ama anketlerde yüzde 5 önde de olsanız, 1,5 puan önde de olsanız Türkiye'deki seçim aritmetiğinde vatandaşlarımızla beraber 31 Mart'ta yürürken biz 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, netleşeceğini vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketle karşılaşacağımızı bildiğimiz için tempomuzu da çalışmamızı da gayretimizi de kesmeden devam etmeye gayret ediyoruz. Biz de bu sonuçların hepsini görüyoruz. Ortalama yaptığımızda, dediğim gibi Murat beyin ifade ettiği gibi, böyle bir sonuçla da karşı karşıyayız. Bu bir rekabet, bir yarış. Burada biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi, vaatlerimizi tüm bu saydığımız değerler çerçevesinde anlatabilmeyi başarabiliriz, başarıyoruz. Başaracağız, hep beraber başaracağız."