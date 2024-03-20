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Duma Başkanı Volodin: ABD, NATO’nun Belgrad’ı bombalamasını unutturmak için her şeyi yapıyor
Duma Başkanı Volodin: ABD, NATO’nun Belgrad’ı bombalamasını unutturmak için her şeyi yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan NATO’ya Belgrad'ı ve diğer Yugoslavya... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T17:28+0300
2024-03-20T17:28+0300
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Duma bugün, NATO’nun Yugoslavya’yı bombalamasının 25. yıldönümüyle ilgili karar taslağını görüşecek.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, “Washington, 1999’dan beri, nasıl verdiği emir üzerine NATO’nun BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan barışçıl Belgrad’ı ve diğer Yugoslavya şehirlerini barbarca bombaladığını insanların unutması için her şey yapıyor” diye yazdı.Washington ve Brüksel’in bir ülkeyi yok ettiğini, lakin Başkan Joe Biden dahil ABD ve NATO ülkeleri liderlerinden hiçbirinin cezalandırılmadığını kaydeden Volodin, ayrıca Yugoslavya lideri Slobodan Milosevic’in Lahey hapishanesinde ölümünden sorumlu kişilerin de şu ana kadar hesap vermediğine dikkat çekti.Volodin, “Dünya, dönemin olaylarını adil değerlendirerek Yugoslavya’nın yok edilmesinin faillerini kınamalı ve onları hesap vermeye çağırmalı” diye ekledi.24 Mart 1999 tarihinde NATO, dönemin Sırp lideri Slobodan Miloşeviç'i devirmek amacıyla Avrupa'nın göbeğinde kanlı bir savaş başlatmıştı. Batı ülkelerinin, Belgrad’ın Kosovalı Arnavutlara karşı etnik temizlik uyguladığı iddiası temelinde ve BM Güvenlik Konseyi’nin onayı alınmadan 24 Mart – 10 Haziran 1999’da gerçekleştirilen operasyonda 87’si çocuk 2 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 100 milyar dolarlık zarar verilmişti.1997- 2000 arasında da Yugoslavya’yı yöneten Milosevic, 2006’da Lahey’de tutulduğu hücrede ölü bulunmuştu. BM savaş suçları mahkemesi sözcüsü, 64 yaşındaki Sırp liderin ölümünde kusur veya ihmallerinin bulunmadığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-abd-ve-nato-dusmanin-zihinsel-alanini-ele-gecirmeye-odaklandi-1081874136.html
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yugoslavya, nato, abd, bill clinton, rusya

Duma Başkanı Volodin: ABD, NATO’nun Belgrad’ı bombalamasını unutturmak için her şeyi yapıyor

17:28 20.03.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinDuma Başkanı Vyaçeslav Volodin
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan NATO’ya Belgrad'ı ve diğer Yugoslavya şehirlerini nasıl bombalattığını insanların unutmasını sağlamak için her şey yaptığını belirtti.
Duma bugün, NATO’nun Yugoslavya’yı bombalamasının 25. yıldönümüyle ilgili karar taslağını görüşecek.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, “Washington, 1999’dan beri, nasıl verdiği emir üzerine NATO’nun BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan barışçıl Belgrad’ı ve diğer Yugoslavya şehirlerini barbarca bombaladığını insanların unutması için her şey yapıyor” diye yazdı.
Washington ve Brüksel’in bir ülkeyi yok ettiğini, lakin Başkan Joe Biden dahil ABD ve NATO ülkeleri liderlerinden hiçbirinin cezalandırılmadığını kaydeden Volodin, ayrıca Yugoslavya lideri Slobodan Milosevic’in Lahey hapishanesinde ölümünden sorumlu kişilerin de şu ana kadar hesap vermediğine dikkat çekti.
Volodin, “Dünya, dönemin olaylarını adil değerlendirerek Yugoslavya’nın yok edilmesinin faillerini kınamalı ve onları hesap vermeye çağırmalı” diye ekledi.
24 Mart 1999 tarihinde NATO, dönemin Sırp lideri Slobodan Miloşeviç'i devirmek amacıyla Avrupa'nın göbeğinde kanlı bir savaş başlatmıştı. Batı ülkelerinin, Belgrad’ın Kosovalı Arnavutlara karşı etnik temizlik uyguladığı iddiası temelinde ve BM Güvenlik Konseyi’nin onayı alınmadan 24 Mart – 10 Haziran 1999’da gerçekleştirilen operasyonda 87’si çocuk 2 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 100 milyar dolarlık zarar verilmişti.
1997- 2000 arasında da Yugoslavya’yı yöneten Milosevic, 2006’da Lahey’de tutulduğu hücrede ölü bulunmuştu. BM savaş suçları mahkemesi sözcüsü, 64 yaşındaki Sırp liderin ölümünde kusur veya ihmallerinin bulunmadığını duyurmuştu.
Rusya NATO karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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