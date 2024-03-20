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Dani Alves kefaletle serbest bırakılıyor
Dani Alves kefaletle serbest bırakılıyor
Sputnik Türkiye
İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, yaklaşık 15 ay cezaevinde yattıktan sonra... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T15:13+0300
2024-03-20T15:13+0300
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Barcelona İl Mahkemesi, 1 milyon euro kefalet, haftada bir mahkemeye imza atma, İspanya'yı terk etmeme, mağdur olan kadından en az 1 kilometre uzak durma ve hiçbir şekilde iletişime girmeme şartlarıyla Dani Alves'in serbest kalmasına karar verdi.Barcelona yakınlarındaki Brains-2 Cezaevi'nde tutulan Alves'in kefalete yatırmasından sonra serbest kalacağı belirtildi.Brezilyalı futbolcu, söz konusu cinsel saldırı olayından dolayı 22 Şubat'ta mahkemenin verdiği kararla, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Alves'in üst mahkemeye yaptığı itiraz henüz sonuçlanmazken, şimdiye kadar 4 kez reddedildiği şartlı tahliye talebine ilk kez olumlu yanıt aldı.Barcelona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barcelona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.İfadesini üç kez değiştiren, son olarak cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini itiraf eden 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains-1 Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains-2 Cezaevine nakledilmişti.Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/dani-alvesin-sozcusunden-aciklama-geldi-alves-intihar-etti-mi-1081554153.html
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dani alves, mahkeme, kefalet, kefaletle serbest, ispanya, barcelona, barcelona futbol takımı, brezilya
dani alves, mahkeme, kefalet, kefaletle serbest, ispanya, barcelona, barcelona futbol takımı, brezilya

Dani Alves kefaletle serbest bırakılıyor

15:13 20.03.2024
© AP Photo / D.ZorrakinoDani Alves
Dani Alves - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / D.Zorrakino
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İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, yaklaşık 15 ay cezaevinde yattıktan sonra hakkında şartlı serbest bırakılma kararı çıktı.
Barcelona İl Mahkemesi, 1 milyon euro kefalet, haftada bir mahkemeye imza atma, İspanya'yı terk etmeme, mağdur olan kadından en az 1 kilometre uzak durma ve hiçbir şekilde iletişime girmeme şartlarıyla Dani Alves'in serbest kalmasına karar verdi.
Barcelona yakınlarındaki Brains-2 Cezaevi'nde tutulan Alves'in kefalete yatırmasından sonra serbest kalacağı belirtildi.
Brezilyalı futbolcu, söz konusu cinsel saldırı olayından dolayı 22 Şubat'ta mahkemenin verdiği kararla, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Alves'in üst mahkemeye yaptığı itiraz henüz sonuçlanmazken, şimdiye kadar 4 kez reddedildiği şartlı tahliye talebine ilk kez olumlu yanıt aldı.
Barcelona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barcelona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İfadesini üç kez değiştiren, son olarak cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini itiraf eden 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains-1 Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains-2 Cezaevine nakledilmişti.
Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.
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