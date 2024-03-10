https://sputniknews.com.tr/20240310/dani-alvesin-sozcusunden-aciklama-geldi-alves-intihar-etti-mi-1081554153.html

Dani Alves’in sözcüsünden açıklama geldi: Alves intihar etti mi?

Dani Alves’in sözcüsünden açıklama geldi: Alves intihar etti mi?

Sputnik Türkiye

2022 yılında gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T11:20+0300

2024-03-10T11:20+0300

2024-03-10T11:20+0300

spor

dani alves

intihar

cezaevi

brezilya

barcelona kulübü

barcelona futbol takımı

brezilya futbol milli takımı

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Tecavüz suçundan hapis yatan Dani Alves'in Sözcüsü, eski Brezilya milli takım oyuncusunun intiharı hakkındaki iddiaları yalanlarken, açıklamasında, “Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açılmalı" dedi.Daha önce Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque, sosyal paylaşım ağı X üzerinden Dani Alves'in intihar ederek öldüğünü iddia etmişti.Barcelona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan İspanya’ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.İfadesini üç kez değiştiren 40 yaşındaki eski oyuncu Alves, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" itiraf etmişti.Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240222/yildiz-futbolcu-dani-alves-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-yillarca-hapis-yatacak-1080989036.html

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dani alves intihar etti mi? dani alves öldü mü? intihar, brezilyalı futbolcu