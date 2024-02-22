https://sputniknews.com.tr/20240222/yildiz-futbolcu-dani-alves-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-yillarca-hapis-yatacak-1080989036.html

Yıldız futbolcu Dani Alves cinsel saldırıdan suçlu bulundu: Yıllarca hapis yatacak

Yıldız futbolcu Dani Alves cinsel saldırıdan suçlu bulundu: Yıllarca hapis yatacak

Sputnik Türkiye

Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves gece kulübünde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T12:20+0300

2024-02-22T12:20+0300

2024-02-22T12:53+0300

spor

dani alves

saldırı

cinsel saldırı

futbolcu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065971447_0:7:3083:1741_1920x0_80_0_0_ce7a71596a39677b7e23502e683f4118.jpg

Tarihin en çok madalya kazanan futbolcularından biri olan 40 yaşındaki Dani Alves, İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen eski futbolcu Daniel Alves da Silva'nın (Dani Alves) davası sona ermiş oldu.Ne olmuştu?Alves, sadece avukatının sorularına cevap verirken, olay gecesi çok alkollü olduğunu ama kendisini tecavüz ile suçlayan 23 yaşındaki kadınla kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.İfadesini sırasında ağlayan Alves, avukatı aracılığıyla beraatını talep edip, buna alternatif olarak 1 yıllık hapis cezası ve 50 bin euro tazminat ödeme teklifinde bulundu.Diğer yandan dava sırasında ifade veren Katalan polisi, diskodaki video kayıtlarına göre tecavüz iddialarının doğrulandığını söyledi. Alves tarafından tecavüze uğradığını söyleyen genç kadın, "Diskoda ilk gördüğüm ve ona selam verdiğim anda yüzümü tuttu ve beni öptü. Çok yapışkan bir tavrı vardı. Elimi arkadan tutup çekti ve kalçama dokundu" dedi.Olay anı için "Beni çok incitti" şeklinde konuşan genç kadın, olay sonrasında hemen polise gitmemesinin sebebini, "Bana inanmayacaklarını, para için böyle bir suçlama yaptığımı düşüneceklerinden korktum" sözleriyle açıkladı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan genç kadın, olayı anlattığı kız arkadaşının ısrarıyla karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.Brezilyalı futbolcunun eşi manken Joana Sanz ise olay gecesinde Alves'in alkollü bir şekilde eve geldiğini ve hemen yattığını anlattı.Dani Alves kimdir?Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, futbol kariyeri boyunca kazandığı birçok başarı ve karakteristik tarzıyla tanınan bir isimdir. Dani Alves'in tecavüz suçundan hüküm giymesinin ardından ünlü futbolcunun kariyerindeki dönüm noktaları, özel hayatı ve son zamanlarda hangi projelerde yer aldığı gibi konular, futbolseverlerin merak ettiği başlıca konular arasında yer alıyor.Kariyerinin başlangıcı ve kulüp maceralarıDani Alves, Brezilya'nın Vitória şehrinde doğdu. Alves, futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia kulübünde başladı. Daha sonra Sevilla'ya transfer olan Alves, burada büyük çıkışını gerçekleştirdi. 2008'de Barcelona'ya transfer olan oyuncu, Katalan deviyle birlikte büyük başarılar elde etti. Sonrasında Juventus, Paris Saint-Germain ve São Paulo gibi önemli kulüplerde de forma giydi.Uluslararası kariyeri ve milli takım başarılarıDani Alves, Brezilya milli takımında da önemli bir kariyere sahiptir. Milli formayla Copa America ve FIFA Dünya Kupası gibi prestijli turnuvalarda mücadele etti. Kariyeri boyunca milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden Alves, Brezilya'nın önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.Kişisel başarılar ve istatistiklerDani Alves, kariyeri boyunca birçok kişisel ödül kazandı. Bu ödüller arasında UEFA Şampiyonlar Ligi kupaları, lig şampiyonlukları ve en iyi sağ bek ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca, oyuncunun gol ve asist istatistikleri de kariyerinin başarısını gösteren önemli veriler arasında yer alıyor.Özel hayatı ve sosyal EtkinlikleriDani Alves'in özel hayatı da futbol kariyeri kadar ilgi çekicidir. Futbol dışında müzikle de ilgilenen Alves, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunmaktadır. Ayrıca, hayır işleri ve çeşitli sosyal projelerde de yer alarak topluma katkı sağlamaktadır.Dani Alves eşi Joana Sanz kimdir?İspanyol model Joana Sanz, 1992 yılında İspanya'nın Palma kentinde doğdu. Kariyerine 16 yaşında başladı ve hızla uluslararası arenada tanınan bir isim haline geldi. Dünyaca ünlü moda markalarıyla çalıştı ve birçok prestijli derginin kapağında yer aldı.Dani Alves ve Joana Sanz, 2015 yılında tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını duyurdular. İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik fotoğraflar ve tatiller, takipçilerinin dikkatini çekti. Basında çıkan haberlere göre, Joana evlilik fikrine pek sıcak bakmıyordu. Bu yüzden de ünlü futbolcu Joana'ya üç kez evlenme teklifi etmişti. Ancak çift, 2017 yılında İbiza'da düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girmişti.Eşi boşanma davası açtıDani Alves'in eşi Joana Sanz, kocasının cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından boşanma davası açtı. Ana Rosa Programı'nın haberine göre, futbolcunun Joana Sanz'dan avukatı aracılığıyla boşanma talebi aldığı bildirildi. Programa göre boşanma sebebi futbolcunun suçlu olup olmaması değil, sadakatsizliği kabul etmiş olması.

https://sputniknews.com.tr/20240222/arda-gulerin-buyuk-korkusu-gozu-kulagi-gelecek-haberde-1080979745.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dani alves ceza, dani alves kimdir, dani alves suçu, dani alves transfermarkt, dani alves neden tutuklandı, dani alves suçu ne, dani alves nerede, dani alves mevki, dani alves neden hapiste, dani alves eşi