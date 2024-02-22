Yıldız futbolcu Dani Alves cinsel saldırıdan suçlu bulundu: Yıllarca hapis yatacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu? Sanal mobil operatörlük hizmeti ne anlama geliyor?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
AB'de yüz tanıma sistemli kimlik doğrulama yasaklanıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240222/yildiz-futbolcu-dani-alves-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-yillarca-hapis-yatacak-1080989036.html
Yıldız futbolcu Dani Alves cinsel saldırıdan suçlu bulundu: Yıllarca hapis yatacak
Yıldız futbolcu Dani Alves cinsel saldırıdan suçlu bulundu: Yıllarca hapis yatacak
Sputnik Türkiye
Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves gece kulübünde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T12:20+0300
2024-02-22T12:53+0300
spor
dani alves
saldırı
cinsel saldırı
futbolcu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065971447_0:7:3083:1741_1920x0_80_0_0_ce7a71596a39677b7e23502e683f4118.jpg
Tarihin en çok madalya kazanan futbolcularından biri olan 40 yaşındaki Dani Alves, İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen eski futbolcu Daniel Alves da Silva'nın (Dani Alves) davası sona ermiş oldu.Ne olmuştu?Alves, sadece avukatının sorularına cevap verirken, olay gecesi çok alkollü olduğunu ama kendisini tecavüz ile suçlayan 23 yaşındaki kadınla kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.İfadesini sırasında ağlayan Alves, avukatı aracılığıyla beraatını talep edip, buna alternatif olarak 1 yıllık hapis cezası ve 50 bin euro tazminat ödeme teklifinde bulundu.Diğer yandan dava sırasında ifade veren Katalan polisi, diskodaki video kayıtlarına göre tecavüz iddialarının doğrulandığını söyledi. Alves tarafından tecavüze uğradığını söyleyen genç kadın, "Diskoda ilk gördüğüm ve ona selam verdiğim anda yüzümü tuttu ve beni öptü. Çok yapışkan bir tavrı vardı. Elimi arkadan tutup çekti ve kalçama dokundu" dedi.Olay anı için "Beni çok incitti" şeklinde konuşan genç kadın, olay sonrasında hemen polise gitmemesinin sebebini, "Bana inanmayacaklarını, para için böyle bir suçlama yaptığımı düşüneceklerinden korktum" sözleriyle açıkladı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan genç kadın, olayı anlattığı kız arkadaşının ısrarıyla karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.Brezilyalı futbolcunun eşi manken Joana Sanz ise olay gecesinde Alves'in alkollü bir şekilde eve geldiğini ve hemen yattığını anlattı.Dani Alves kimdir?Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, futbol kariyeri boyunca kazandığı birçok başarı ve karakteristik tarzıyla tanınan bir isimdir. Dani Alves'in tecavüz suçundan hüküm giymesinin ardından ünlü futbolcunun kariyerindeki dönüm noktaları, özel hayatı ve son zamanlarda hangi projelerde yer aldığı gibi konular, futbolseverlerin merak ettiği başlıca konular arasında yer alıyor.Kariyerinin başlangıcı ve kulüp maceralarıDani Alves, Brezilya'nın Vitória şehrinde doğdu. Alves, futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia kulübünde başladı. Daha sonra Sevilla'ya transfer olan Alves, burada büyük çıkışını gerçekleştirdi. 2008'de Barcelona'ya transfer olan oyuncu, Katalan deviyle birlikte büyük başarılar elde etti. Sonrasında Juventus, Paris Saint-Germain ve São Paulo gibi önemli kulüplerde de forma giydi.Uluslararası kariyeri ve milli takım başarılarıDani Alves, Brezilya milli takımında da önemli bir kariyere sahiptir. Milli formayla Copa America ve FIFA Dünya Kupası gibi prestijli turnuvalarda mücadele etti. Kariyeri boyunca milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden Alves, Brezilya'nın önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.Kişisel başarılar ve istatistiklerDani Alves, kariyeri boyunca birçok kişisel ödül kazandı. Bu ödüller arasında UEFA Şampiyonlar Ligi kupaları, lig şampiyonlukları ve en iyi sağ bek ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca, oyuncunun gol ve asist istatistikleri de kariyerinin başarısını gösteren önemli veriler arasında yer alıyor.Özel hayatı ve sosyal EtkinlikleriDani Alves'in özel hayatı da futbol kariyeri kadar ilgi çekicidir. Futbol dışında müzikle de ilgilenen Alves, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunmaktadır. Ayrıca, hayır işleri ve çeşitli sosyal projelerde de yer alarak topluma katkı sağlamaktadır.Dani Alves eşi Joana Sanz kimdir?İspanyol model Joana Sanz, 1992 yılında İspanya'nın Palma kentinde doğdu. Kariyerine 16 yaşında başladı ve hızla uluslararası arenada tanınan bir isim haline geldi. Dünyaca ünlü moda markalarıyla çalıştı ve birçok prestijli derginin kapağında yer aldı.Dani Alves ve Joana Sanz, 2015 yılında tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını duyurdular. İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik fotoğraflar ve tatiller, takipçilerinin dikkatini çekti. Basında çıkan haberlere göre, Joana evlilik fikrine pek sıcak bakmıyordu. Bu yüzden de ünlü futbolcu Joana'ya üç kez evlenme teklifi etmişti. Ancak çift, 2017 yılında İbiza'da düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girmişti.Eşi boşanma davası açtıDani Alves'in eşi Joana Sanz, kocasının cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından boşanma davası açtı. Ana Rosa Programı'nın haberine göre, futbolcunun Joana Sanz'dan avukatı aracılığıyla boşanma talebi aldığı bildirildi. Programa göre boşanma sebebi futbolcunun suçlu olup olmaması değil, sadakatsizliği kabul etmiş olması.
https://sputniknews.com.tr/20240222/arda-gulerin-buyuk-korkusu-gozu-kulagi-gelecek-haberde-1080979745.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065971447_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_f8eebaa74b053a4123e54fc18472f816.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dani alves ceza, dani alves kimdir, dani alves suçu, dani alves transfermarkt, dani alves neden tutuklandı, dani alves suçu ne, dani alves nerede, dani alves mevki, dani alves neden hapiste, dani alves eşi
dani alves ceza, dani alves kimdir, dani alves suçu, dani alves transfermarkt, dani alves neden tutuklandı, dani alves suçu ne, dani alves nerede, dani alves mevki, dani alves neden hapiste, dani alves eşi

Yıldız futbolcu Dani Alves cinsel saldırıdan suçlu bulundu: Yıllarca hapis yatacak

12:20 22.02.2024 (güncellendi: 12:53 22.02.2024)
© AFP 2023 / ULISES RUIZDani Alves
Dani Alves - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / ULISES RUIZ
Abone ol
Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves gece kulübünde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Dani Alves kimdir, bu süreç nasıl ilerledi, Dani Alves neden hapiste, eşi nasıl tepki verdi? Sputnik'in haberinde.
Tarihin en çok madalya kazanan futbolcularından biri olan 40 yaşındaki Dani Alves, İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen eski futbolcu Daniel Alves da Silva'nın (Dani Alves) davası sona ermiş oldu.

Ne olmuştu?

Alves, sadece avukatının sorularına cevap verirken, olay gecesi çok alkollü olduğunu ama kendisini tecavüz ile suçlayan 23 yaşındaki kadınla kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

İfadesini sırasında ağlayan Alves, avukatı aracılığıyla beraatını talep edip, buna alternatif olarak 1 yıllık hapis cezası ve 50 bin euro tazminat ödeme teklifinde bulundu.

Diğer yandan dava sırasında ifade veren Katalan polisi, diskodaki video kayıtlarına göre tecavüz iddialarının doğrulandığını söyledi. Alves tarafından tecavüze uğradığını söyleyen genç kadın, "Diskoda ilk gördüğüm ve ona selam verdiğim anda yüzümü tuttu ve beni öptü. Çok yapışkan bir tavrı vardı. Elimi arkadan tutup çekti ve kalçama dokundu" dedi.

Olay anı için "Beni çok incitti" şeklinde konuşan genç kadın, olay sonrasında hemen polise gitmemesinin sebebini, "Bana inanmayacaklarını, para için böyle bir suçlama yaptığımı düşüneceklerinden korktum" sözleriyle açıkladı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan genç kadın, olayı anlattığı kız arkadaşının ısrarıyla karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Brezilyalı futbolcunun eşi manken Joana Sanz ise olay gecesinde Alves'in alkollü bir şekilde eve geldiğini ve hemen yattığını anlattı.

Dani Alves kimdir?

Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, futbol kariyeri boyunca kazandığı birçok başarı ve karakteristik tarzıyla tanınan bir isimdir. Dani Alves'in tecavüz suçundan hüküm giymesinin ardından ünlü futbolcunun kariyerindeki dönüm noktaları, özel hayatı ve son zamanlarda hangi projelerde yer aldığı gibi konular, futbolseverlerin merak ettiği başlıca konular arasında yer alıyor.

Kariyerinin başlangıcı ve kulüp maceraları

Dani Alves, Brezilya'nın Vitória şehrinde doğdu. Alves, futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia kulübünde başladı. Daha sonra Sevilla'ya transfer olan Alves, burada büyük çıkışını gerçekleştirdi. 2008'de Barcelona'ya transfer olan oyuncu, Katalan deviyle birlikte büyük başarılar elde etti. Sonrasında Juventus, Paris Saint-Germain ve São Paulo gibi önemli kulüplerde de forma giydi.

Uluslararası kariyeri ve milli takım başarıları

Dani Alves, Brezilya milli takımında da önemli bir kariyere sahiptir. Milli formayla Copa America ve FIFA Dünya Kupası gibi prestijli turnuvalarda mücadele etti. Kariyeri boyunca milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden Alves, Brezilya'nın önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Kişisel başarılar ve istatistikler

Dani Alves, kariyeri boyunca birçok kişisel ödül kazandı. Bu ödüller arasında UEFA Şampiyonlar Ligi kupaları, lig şampiyonlukları ve en iyi sağ bek ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca, oyuncunun gol ve asist istatistikleri de kariyerinin başarısını gösteren önemli veriler arasında yer alıyor.

Özel hayatı ve sosyal Etkinlikleri

Dani Alves'in özel hayatı da futbol kariyeri kadar ilgi çekicidir. Futbol dışında müzikle de ilgilenen Alves, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunmaktadır. Ayrıca, hayır işleri ve çeşitli sosyal projelerde de yer alarak topluma katkı sağlamaktadır.

Dani Alves eşi Joana Sanz kimdir?

İspanyol model Joana Sanz, 1992 yılında İspanya'nın Palma kentinde doğdu. Kariyerine 16 yaşında başladı ve hızla uluslararası arenada tanınan bir isim haline geldi. Dünyaca ünlü moda markalarıyla çalıştı ve birçok prestijli derginin kapağında yer aldı.
Dani Alves ve Joana Sanz, 2015 yılında tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını duyurdular. İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik fotoğraflar ve tatiller, takipçilerinin dikkatini çekti. Basında çıkan haberlere göre, Joana evlilik fikrine pek sıcak bakmıyordu. Bu yüzden de ünlü futbolcu Joana'ya üç kez evlenme teklifi etmişti. Ancak çift, 2017 yılında İbiza'da düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girmişti.

Eşi boşanma davası açtı

Dani Alves'in eşi Joana Sanz, kocasının cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından boşanma davası açtı. Ana Rosa Programı'nın haberine göre, futbolcunun Joana Sanz'dan avukatı aracılığıyla boşanma talebi aldığı bildirildi. Programa göre boşanma sebebi futbolcunun suçlu olup olmaması değil, sadakatsizliği kabul etmiş olması.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
SPOR
Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'
08:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала