https://sputniknews.com.tr/20240222/arda-gulerin-buyuk-korkusu-gozu-kulagi-gelecek-haberde-1080979745.html
Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'
Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'
Sputnik Türkiye
Real Madrid forması altında istediği şansı bulamayan Arda Güler'in endişeleri gündeme oturdu. Milli oyuncunun, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T08:48+0300
2024-02-22T08:48+0300
2024-02-22T08:54+0300
spor
arda güler
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Real Madrid'de istediği forma şansını yakalayamayan Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol devinde beklediği fırsatı bulamayan milli oyuncu, moralinin bozulduğu ve EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi taşıdığı belirtiliyor.İspanyol basınının yansımalarıİspanyol medyası, Arda Güler'in durumuyla ilgili yoğun bir şekilde haber yapmaya devam ediyor. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'ın aktardığına göre, Arda Güler, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi yaşıyor.Gelecek planları ve kiralama seçeneğiReal Madrid'de ilk 11'de şans bulamayan Arda Güler, maç temposunun düşmesiyle birlikte alternatif arayışlarına yöneliyor. Milli oyuncunun yavaş yavaş kiralama seçeneğini düşünmeye başladığı ifade ediliyor, ancak geleceği hala belirsizliğini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/arda-guler-tepkilerine-kayitsiz-kalmadi-toni-kroos-turk-taraftarlara-seslendi-1080901016.html
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Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'
08:48 22.02.2024 (güncellendi: 08:54 22.02.2024)
Real Madrid forması altında istediği şansı bulamayan Arda Güler'in endişeleri gündeme oturdu. Milli oyuncunun, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi, İspanyol basını tarafından dile getirildi.
Real Madrid'de istediği forma şansını yakalayamayan Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol devinde beklediği fırsatı bulamayan milli oyuncu, moralinin bozulduğu ve EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi taşıdığı belirtiliyor.
İspanyol basınının yansımaları
İspanyol medyası, Arda Güler'in durumuyla ilgili yoğun bir şekilde haber yapmaya devam ediyor. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'ın aktardığına göre, Arda Güler, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi yaşıyor.
Gelecek planları ve kiralama seçeneği
Real Madrid'de ilk 11'de şans bulamayan Arda Güler, maç temposunun düşmesiyle birlikte alternatif arayışlarına yöneliyor. Milli oyuncunun yavaş yavaş kiralama seçeneğini düşünmeye başladığı ifade ediliyor, ancak geleceği hala belirsizliğini koruyor.