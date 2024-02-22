Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç’te 9 işçi için bekleyiş sürüyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Akaryakıt fiyat artışının sebepleri
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240222/arda-gulerin-buyuk-korkusu-gozu-kulagi-gelecek-haberde-1080979745.html
Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'
Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'
Sputnik Türkiye
Real Madrid forması altında istediği şansı bulamayan Arda Güler'in endişeleri gündeme oturdu. Milli oyuncunun, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T08:48+0300
2024-02-22T08:54+0300
spor
arda güler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079413055_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e4fe29b174b499c60fc644720a0347e6.jpg
Real Madrid'de istediği forma şansını yakalayamayan Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol devinde beklediği fırsatı bulamayan milli oyuncu, moralinin bozulduğu ve EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi taşıdığı belirtiliyor.İspanyol basınının yansımalarıİspanyol medyası, Arda Güler'in durumuyla ilgili yoğun bir şekilde haber yapmaya devam ediyor. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'ın aktardığına göre, Arda Güler, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi yaşıyor.Gelecek planları ve kiralama seçeneğiReal Madrid'de ilk 11'de şans bulamayan Arda Güler, maç temposunun düşmesiyle birlikte alternatif arayışlarına yöneliyor. Milli oyuncunun yavaş yavaş kiralama seçeneğini düşünmeye başladığı ifade ediliyor, ancak geleceği hala belirsizliğini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/arda-guler-tepkilerine-kayitsiz-kalmadi-toni-kroos-turk-taraftarlara-seslendi-1080901016.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079413055_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_febb50505e8fda65f471cacf4e60e0ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda güler transfermarkt, arda güler sakatlık, arda güler son durum, arda güler ilk maçı, arda gülerin oynayacağı maç ne zaman, arda güler hangi maçta oynayacak, arda güler iyileşti mi, arda güler son dakika, arda güler son durum, arda güler euro 2024
arda güler transfermarkt, arda güler sakatlık, arda güler son durum, arda güler ilk maçı, arda gülerin oynayacağı maç ne zaman, arda güler hangi maçta oynayacak, arda güler iyileşti mi, arda güler son dakika, arda güler son durum, arda güler euro 2024

Arda Güler'in büyük korkusu: 'Gözü kulağı gelecek haberde'

08:48 22.02.2024 (güncellendi: 08:54 22.02.2024)
© AA / Federico TitoneArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA / Federico Titone
Abone ol
Real Madrid forması altında istediği şansı bulamayan Arda Güler'in endişeleri gündeme oturdu. Milli oyuncunun, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi, İspanyol basını tarafından dile getirildi.
Real Madrid'de istediği forma şansını yakalayamayan Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol devinde beklediği fırsatı bulamayan milli oyuncu, moralinin bozulduğu ve EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi taşıdığı belirtiliyor.

İspanyol basınının yansımaları

İspanyol medyası, Arda Güler'in durumuyla ilgili yoğun bir şekilde haber yapmaya devam ediyor. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'ın aktardığına göre, Arda Güler, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi yaşıyor.

Gelecek planları ve kiralama seçeneği

Real Madrid'de ilk 11'de şans bulamayan Arda Güler, maç temposunun düşmesiyle birlikte alternatif arayışlarına yöneliyor. Milli oyuncunun yavaş yavaş kiralama seçeneğini düşünmeye başladığı ifade ediliyor, ancak geleceği hala belirsizliğini koruyor.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
SPOR
Arda Güler tepkilerine kayıtsız kalmadı: Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi
20 Şubat, 06:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала