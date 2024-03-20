https://sputniknews.com.tr/20240320/chp-diyarbakir-il-baskani-atik-istifa-etti-1081896540.html

CHP Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti

CHP Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti

Sputnik Türkiye

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T23:17+0300

2024-03-20T23:17+0300

2024-03-20T23:17+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

istifa

abdullah atik

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda bir istifa yaşandı.2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.

https://sputniknews.com.tr/20240319/ak-partiden-chp-lideri-ozelin-darbe-aciklamasina-tepki-tam-bir-akil-tutulmasi-1081855033.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, abdullah atik