https://sputniknews.com.tr/20240320/chp-diyarbakir-il-baskani-atik-istifa-etti-1081896540.html
CHP Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti
CHP Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti
Sputnik Türkiye
CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T23:17+0300
2024-03-20T23:17+0300
2024-03-20T23:17+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
istifa
abdullah atik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080332838_0:494:896:998_1920x0_80_0_0_29e9a3af8bd938f0ac1559f3dc95e780.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda bir istifa yaşandı.2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/ak-partiden-chp-lideri-ozelin-darbe-aciklamasina-tepki-tam-bir-akil-tutulmasi-1081855033.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, abdullah atik
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, abdullah atik
CHP Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti
CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda bir istifa yaşandı.
2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.