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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/borrell-dondurulan-rus-varliklarinin-ukraynanin-desteklenmesinde-kullanilmasini-onerdi-1081879841.html
Borrell, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın desteklenmesinde kullanılmasını önerdi
Borrell, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın desteklenmesinde kullanılmasını önerdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyine dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T13:54+0300
2024-03-20T13:54+0300
ukrayna krizi
josep borrell
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ukrayna
mali yardım
soygun
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euroclear bank
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X hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın AB'nin yaptırımları çerçevesinde dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanılmasını destekleyen Borrell, “Bugün, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin, Ukrayna'nın mücadelesinde desteklenmesi amacıyla kullanılmasına ilişkin Konsey'e bir öneri sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu'ndan, yüzde 10'u da AB bütçesinden tahsis edilecek" ifadelerini kullandı.Basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu gelirler 190 milyar euro değerindeki Rusya Merkez Bankası menkul kıymetleri ve nakit paraya karşılık geliyor.AB ülkeleri, yarın düzenlenecek liderler zirvesinde konuyu ilk kez ele alacak ancak hemen bir karar çıkması beklenmiyor.Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Varlıklarımıza yönelik her türlü eyleme simetrik yanıt vereceğizRusya'nın dondurulan varlıklarının Kiev için kullanımıyla ilgili tartışmalar devam ederken, yakın zamanda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına yönelik her türlü eyleminin simetrik karşılık alacağını belirterek Batı ülkelerinin Rusya’da dondurulan varlıklarına işaret etmişti.Sputnik’e demeç veren Siluanov, Rusya’nın yurtdışında dondurulan altın ve döviz rezervlerinin geleceği ile ilgili soru üzerine, “Bu sorunun adresi biz değiliz. Batı ülkelerinin kararlarını yakından takip ediyoruz. Onların da ülkemizde dondurulan varlıkları az değil. Varlıklarımıza yönelik her türlü eylem simetrik karşılık alacak” dedi.Bu olayın diğer ülkeleri düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Siluanov, “Çinliler, Amerikan menkul kıymetlerine katılımlarını azaltıyor. Bu, olup bitenlerin bir sonucu. Dolar ve Euro’nun güvenirliği sarsıldı” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/ab-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirleri-temmuzda-ukraynaya-aktarmaya-baslayabilir-1081840759.html
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josep borrell, avrupa birliği, avrupa, ukrayna, mali yardım, soygun, kiev, brüksel, euroclear bank, rusya merkez bankası, rusya maliye bakanlığı
josep borrell, avrupa birliği, avrupa, ukrayna, mali yardım, soygun, kiev, brüksel, euroclear bank, rusya merkez bankası, rusya maliye bakanlığı

Borrell, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın desteklenmesinde kullanılmasını önerdi

13:54 20.03.2024
© AFP 2023 / JOHN THYSUkrayna AB Borrell
Ukrayna AB Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyine dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirlerin yüzde 90 kadarının Ukrayna'nın savaşta desteklenmesi için kullanılmasını içeren bir öneri sunduğunu duyurdu.
X hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın AB'nin yaptırımları çerçevesinde dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanılmasını destekleyen Borrell,Bugün, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin, Ukrayna'nın mücadelesinde desteklenmesi amacıyla kullanılmasına ilişkin Konsey'e bir öneri sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu'ndan, yüzde 10'u da AB bütçesinden tahsis edilecek" ifadelerini kullandı.
Basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu gelirler 190 milyar euro değerindeki Rusya Merkez Bankası menkul kıymetleri ve nakit paraya karşılık geliyor.
AB ülkeleri, yarın düzenlenecek liderler zirvesinde konuyu ilk kez ele alacak ancak hemen bir karar çıkması beklenmiyor.

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Varlıklarımıza yönelik her türlü eyleme simetrik yanıt vereceğiz

Rusya'nın dondurulan varlıklarının Kiev için kullanımıyla ilgili tartışmalar devam ederken, yakın zamanda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına yönelik her türlü eyleminin simetrik karşılık alacağını belirterek Batı ülkelerinin Rusya’da dondurulan varlıklarına işaret etmişti.
Sputnik’e demeç veren Siluanov, Rusya’nın yurtdışında dondurulan altın ve döviz rezervlerinin geleceği ile ilgili soru üzerine, “Bu sorunun adresi biz değiliz. Batı ülkelerinin kararlarını yakından takip ediyoruz. Onların da ülkemizde dondurulan varlıkları az değil. Varlıklarımıza yönelik her türlü eylem simetrik karşılık alacak” dedi.
Bu olayın diğer ülkeleri düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Siluanov, “Çinliler, Amerikan menkul kıymetlerine katılımlarını azaltıyor. Bu, olup bitenlerin bir sonucu. Dolar ve Euro’nun güvenirliği sarsıldı” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.
Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
Avrupa Birliği ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
Ukrayna krizi
'AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirleri temmuzda Ukrayna’ya aktarmaya başlayabilir’
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