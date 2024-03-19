https://sputniknews.com.tr/20240319/ab-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirleri-temmuzda-ukraynaya-aktarmaya-baslayabilir-1081840759.html
'AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirleri temmuzda Ukrayna’ya aktarmaya başlayabilir’
'AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirleri temmuzda Ukrayna’ya aktarmaya başlayabilir’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’nın Avrupa ülkelerinde dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri temmuz ayından itibaren Ukrayna’ya aktarmak için gereken... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T15:07+0300
2024-03-19T15:07+0300
2024-03-19T15:07+0300
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AB ülkelerinin dışişleri bakanları dünkü toplantıda, Rus varlıklardan elde edilen gelirleri kullanma konusunda nihai karar kabul etmedi. Toplantıda, Ukrayna’ya askeri yardım için Avrupa Barış Fonu’na ek 5 milyar euro tahsis etme ve Ukraynalı askerler için eğitim misyonlarına destek verme kararı alındı.Bloomberg ajansının haberinde, “AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri temmuzdan başlayarak Ukrayna’ya aktarma fırsatını veren mevzuatı hazırladı” ifadesine yer verildi.Ajansa konuşan kaynaklar, bazı AB ülkelerinin bu girişime destek verme konusunda isteksiz davrandığını bildirdi. Bu ülkelerin sergilediği duruşun, bu paraların Ukrayna’ya aktarılması konusunda mutabakatın sağlanması sürecini geciktirebileceği kaydedildi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün, dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin bir kısmının, Ukrayna’ya doğrudan askeri yardım sağlamak veya savunma üretimini kurmasına yardımcı olmak için Avrupa Barış Fonuna gidebileceğini açıkladı.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz rezervlerini dondurmuştu. Bu miktarın büyük kısmını değerlendiren Euroclear şirketi, 2023’ün ilk 9 ayında bu varlıklarla yaptığı yatırımlardan yaklaşık 3 milyar euro gelir elde edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/abdli-senatorden-ukraynalilara-olum-fermani-gibi-mesaj-yasiniz-ne-olursa-olsun-savasa-gidin-1081827114.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya merkez bankası, avrupa birliği, josep borrell, euroclear bank
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya merkez bankası, avrupa birliği, josep borrell, euroclear bank
'AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirleri temmuzda Ukrayna’ya aktarmaya başlayabilir’
Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’nın Avrupa ülkelerinde dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri temmuz ayından itibaren Ukrayna’ya aktarmak için gereken yasaları hazırladığı, lakin bu gelirlerin nasıl kullanılacağı konusunda henüz AB içinde fikir birliğine varılmadığı belirtildi.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları dünkü toplantıda, Rus varlıklardan elde edilen gelirleri kullanma konusunda nihai karar kabul etmedi. Toplantıda, Ukrayna’ya askeri yardım için Avrupa Barış Fonu’na ek 5 milyar euro tahsis etme ve Ukraynalı askerler için eğitim misyonlarına destek verme kararı alındı.
Bloomberg ajansının haberinde, “AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri temmuzdan başlayarak Ukrayna’ya aktarma fırsatını veren mevzuatı hazırladı” ifadesine yer verildi.
Ajansa konuşan kaynaklar, bazı AB ülkelerinin bu girişime destek verme konusunda isteksiz davrandığını bildirdi. Bu ülkelerin sergilediği duruşun, bu paraların Ukrayna’ya aktarılması konusunda mutabakatın sağlanması sürecini geciktirebileceği kaydedildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün, dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin bir kısmının, Ukrayna’ya doğrudan askeri yardım sağlamak veya savunma üretimini kurmasına yardımcı olmak için Avrupa Barış Fonuna gidebileceğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz rezervlerini dondurmuştu. Bu miktarın büyük kısmını değerlendiren Euroclear şirketi, 2023’ün ilk 9 ayında bu varlıklarla yaptığı yatırımlardan yaklaşık 3 milyar euro gelir elde edildiğini duyurmuştu.