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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/abdli-senatorden-ukraynalilara-olum-fermani-gibi-mesaj-yasiniz-ne-olursa-olsun-savasa-gidin-1081827114.html
ABD’li Senatör'den Ukraynalılara 'ölüm fermanı' gibi mesaj: Yaşınız ne olursa olsun savaşa gidin
ABD’li Senatör'den Ukraynalılara 'ölüm fermanı' gibi mesaj: Yaşınız ne olursa olsun savaşa gidin
Sputnik Türkiye
Rusya ile birlikte İran, Türkiye ve Gazze’yle ilgili skandal açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ukrayna vatandaşlarının ABD'ye... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T09:41+0300
2024-03-19T09:41+0300
ukrayna krizi
abd
lindsey graham
abd senatosu
beyaz saray
washington
ukrayna
ukrayna ordusu
seferberlik
askeri yardım
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Washington Post’un aktardığına göre Senatör Lindsey Graham, “Umarım, Ukrayna ordusunda hizmet etmeye uygun olan herkes orduya katılır. Seferberlik alt yaşının 27 olduğuna inanamıyorum. Hizmet etmeniz gerekiyor. 25 veya 27 yaşından sonra değil” şeklinde konuştu.Ukrayna ordusunun daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Senatör, Ukraynalıların ABD’den mali ve askeri yardımın gelip gelmeyeceğini düşünmemesi gerektiğini vurguladı.Graham, Ukrayna parlamentosuna en kısa sürede seferberlik yasasını sıkılaştırma çağrısında bulunurken, Senatörün görüşüne göre, Ukrayna'ya Kırım Köprüsü'nü vurabilmesi için uzun menzilli ATACMS füzelerinin uzun zaman önce verilmesi gerekiyordu.Daha önce Graham, Kiev ziyaretinin ardından kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, ABD’nin yeni yardımı faizsiz kredi şeklinde verme ihtimalinin güçlü olduğunu anlattığını bildirmişti.Vladimir Zelenskiy, geçen yılın aralık ayında, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının ek 450-500 bin kişi seferber etme talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Parlamentoya sunulan seferberlik tasarısında orduya alma alt yaşının 27’den 25’e indirilmesi önerilmişti. Tasarı ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı.‘İran’ı vuralım’ diyen Senatör GrahamSkandal açıklamalarıyla tanınan Güney Carolina Senatörü Graham, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yönelik saldırıda ölen askerlerin intikamını almak için Beyaz Saray’a 'İran topraklarındaki önemli hedefleri vurma' çağrısında da bulunmuştu.ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson ise İran’ı bombalama çağrısında bulunan Senatör Graham için ‘ruh hastası’ nitelendirmesinde bulunmuştu.Graham, aynı zamanda Gazze'deki sivil kayıpların hiçbirinin İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için Filistin bölgesine yönelik devam eden askeri saldırılarını sorgulamasına neden olmayacağını söylemişti.'İsrail'i desteklemek ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygundur'Graham, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemenin ve sınırlarını korumanın Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarına olduğunu söyledi.İsrail için politikacılardan her politikacıdan destek alınması gerektiğini söyleyen Graham, ABD Senatosu'nda İsrail lehine yaklaşık 400 oy olduğunu da sözlerine ekledi.Cumhuriyetçi Senatör sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Cumhuriyetçi Lindsay Graham daha önce Türkiye ile alakalı ne yapmıştı?Graham, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarının onaylanmasında büyük çaba göstermişti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülmüştü.Bu yasa tasarısını sosyal medya hesabı X'te paylaşan Graham 'Suriye'yi istila etmesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlar' başlığı ile yasa tasarısını paylaşmıştı.Yine aynı dönem Graham, sosyal medya hesabı X'ye yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girmesi halinde 'cehennem gelme yaptırımlar' ile karşılacağı hususunda Türkiye'yi tehdit etmişti.
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abd, lindsey graham, abd senatosu, beyaz saray, washington, ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, askeri yardım
abd, lindsey graham, abd senatosu, beyaz saray, washington, ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, askeri yardım

ABD’li Senatör'den Ukraynalılara 'ölüm fermanı' gibi mesaj: Yaşınız ne olursa olsun savaşa gidin

09:41 19.03.2024
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Libkos
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Rusya ile birlikte İran, Türkiye ve Gazze’yle ilgili skandal açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ukrayna vatandaşlarının ABD'ye güvenmeden seferberlik yaşı ne olursa olsun orduya katılmaları gerektiğini söyledi.
Washington Post’un aktardığına göre Senatör Lindsey Graham, “Umarım, Ukrayna ordusunda hizmet etmeye uygun olan herkes orduya katılır. Seferberlik alt yaşının 27 olduğuna inanamıyorum. Hizmet etmeniz gerekiyor. 25 veya 27 yaşından sonra değil” şeklinde konuştu.
Ukrayna ordusunun daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Senatör, Ukraynalıların ABD’den mali ve askeri yardımın gelip gelmeyeceğini düşünmemesi gerektiğini vurguladı.
Graham, Ukrayna parlamentosuna en kısa sürede seferberlik yasasını sıkılaştırma çağrısında bulunurken, Senatörün görüşüne göre, Ukrayna'ya Kırım Köprüsü'nü vurabilmesi için uzun menzilli ATACMS füzelerinin uzun zaman önce verilmesi gerekiyordu.
Daha önce Graham, Kiev ziyaretinin ardından kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, ABD’nin yeni yardımı faizsiz kredi şeklinde verme ihtimalinin güçlü olduğunu anlattığını bildirmişti.
Vladimir Zelenskiy, geçen yılın aralık ayında, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının ek 450-500 bin kişi seferber etme talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Parlamentoya sunulan seferberlik tasarısında orduya alma alt yaşının 27’den 25’e indirilmesi önerilmişti. Tasarı ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı.

‘İran’ı vuralım’ diyen Senatör Graham

Skandal açıklamalarıyla tanınan Güney Carolina Senatörü Graham, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yönelik saldırıda ölen askerlerin intikamını almak için Beyaz Saray’a 'İran topraklarındaki önemli hedefleri vurma' çağrısında da bulunmuştu.
ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson ise İran’ı bombalama çağrısında bulunan Senatör Graham için ‘ruh hastası’ nitelendirmesinde bulunmuştu.
Graham, aynı zamanda Gazze'deki sivil kayıpların hiçbirinin İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için Filistin bölgesine yönelik devam eden askeri saldırılarını sorgulamasına neden olmayacağını söylemişti.
'İsrail'i desteklemek ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygundur'
Graham, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemenin ve sınırlarını korumanın Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarına olduğunu söyledi.
İsrail için politikacılardan her politikacıdan destek alınması gerektiğini söyleyen Graham, ABD Senatosu'nda İsrail lehine yaklaşık 400 oy olduğunu da sözlerine ekledi.
Cumhuriyetçi Senatör sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Sınırımızı güvence altına almalıyız, Ukrayna'ya sahip çıkmalıyız ve İsrail'deki dostlarımızın yanında durmalıyız. Bunu hep birlikte yapmalıyız zira üçünü de doğru yapmazsak başımız belada demektir.

Cumhuriyetçi Lindsay Graham daha önce Türkiye ile alakalı ne yapmıştı?

Graham, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarının onaylanmasında büyük çaba göstermişti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülmüştü.
Bu yasa tasarısını sosyal medya hesabı X'te paylaşan Graham 'Suriye'yi istila etmesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlar' başlığı ile yasa tasarısını paylaşmıştı.
Yine aynı dönem Graham, sosyal medya hesabı X'ye yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girmesi halinde 'cehennem gelme yaptırımlar' ile karşılacağı hususunda Türkiye'yi tehdit etmişti.
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