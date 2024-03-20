https://sputniknews.com.tr/20240320/blinkenin-g7nin-rusyadaki-baskanlik-secimlerini-kinayan-aciklamasini-engelledigi-iddia-edildi-1081877789.html
Blinken’in, G7’nin Rusya’daki başkanlık seçimlerini kınayan açıklamasını 'engellediği' iddia edildi
Blinken’in, G7’nin Rusya’daki başkanlık seçimlerini kınayan açıklamasını 'engellediği' iddia edildi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'nin 'Rusya devlet başkanlığı seçiminin özgür ve adil olmadığı' ifadelerine rağmen, ABD Dışişleri Bakanı Antony... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T13:16+0300
2024-03-20T13:16+0300
2024-03-20T13:16+0300
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La Repubblica gazetesinin aktardığına göre, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini kınayan açıklamanın metni, G7 dönem başkanlığı yapan İtalya tarafından hazırlanırken, ABD Dışişleri Bakanlığının ise açıklamanın taslağındaki ifadeleri yersiz bulduğu kaydedildi.Belgenin önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın onayını aldığı, ama daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in açıklamayı engellediği ifade edildi.Rusya’daki seçimlerin İtalya’da iktidardaki koalisyon içinde de görüş ayrılıklarına yol açtığı bildirildi. Bu görüş ayrılıklarının, koalisyonun istikrarı konusunda tartışma dalgasını kışkırttığı belirtildi. Özellikle İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin, “oy veren halkın her zaman haklı olduğu” sözleri dikkat çekti.Vladimir Putin’in kazandığı Rusya devlet başkanlık seçimlerini değerlendiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Gerçek şu ki Putin, Rusya başkanıdır. Bundan yola çıkarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/rusya-guvenlik-konseyi-vatandaslarimizin-ozgurluk-ve-adalet-hevesi-batiyi-ofkelendiriyor-1081841124.html
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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, abd, antony blinken, g7, g7 zirvesi, italya, vladimir putin, demokrasi, beyaz saray
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, abd, antony blinken, g7, g7 zirvesi, italya, vladimir putin, demokrasi, beyaz saray
Blinken’in, G7’nin Rusya’daki başkanlık seçimlerini kınayan açıklamasını 'engellediği' iddia edildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'nin 'Rusya devlet başkanlığı seçiminin özgür ve adil olmadığı' ifadelerine rağmen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, G7 grubunun Rusya’da devlet başkanlık seçimlerinin düzenlemesini kınayan açıklama metnini engellediği belirtildi.
La Repubblica gazetesinin aktardığına göre, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini kınayan açıklamanın metni, G7 dönem başkanlığı yapan İtalya tarafından hazırlanırken, ABD Dışişleri Bakanlığının ise açıklamanın taslağındaki ifadeleri yersiz bulduğu kaydedildi.
Belgenin önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın onayını aldığı, ama daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in açıklamayı engellediği ifade edildi.
Rusya’daki seçimlerin İtalya’da iktidardaki koalisyon içinde de görüş ayrılıklarına yol açtığı bildirildi. Bu görüş ayrılıklarının, koalisyonun istikrarı konusunda tartışma dalgasını kışkırttığı belirtildi. Özellikle İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin, “oy veren halkın her zaman haklı olduğu” sözleri dikkat çekti.
Vladimir Putin’in kazandığı Rusya devlet başkanlık seçimlerini değerlendiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Gerçek şu ki Putin, Rusya başkanıdır. Bundan yola çıkarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.