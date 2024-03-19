https://sputniknews.com.tr/20240319/rusya-guvenlik-konseyi-vatandaslarimizin-ozgurluk-ve-adalet-hevesi-batiyi-ofkelendiriyor-1081841124.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Vatandaşlarımızın özgürlük ve adalet hevesi Batı’yı öfkelendiriyor
Rusya Güvenlik Konseyi: Vatandaşlarımızın özgürlük ve adalet hevesi Batı’yı öfkelendiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Batı’nın Rusya’daki seçimlerin demokratik olmadığı yönündeki açıklamalarının, ülkedeki durumu sarsmaya yönelik... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T15:19+0300
2024-03-19T15:19+0300
2024-03-19T15:19+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus ‘Argumentı i Faktı’ gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ABD’nin bu hafta Rusya’yı demokrasi eksikliğiyle suçlamasına şaşırmadığını belirterek, “Washington ve Londra, Rusya içindeki siyasi durumu sarsmaya yönelik eylemlerinin başarısız olmasından rahatsız” yorumda bulundu.Avrupa Birliği’ne gelince, birliğin uzun zaman önce kendi görüşüne sahip olmadığını kaydeden Patruşev, “Avrupa ülkeleri, Kuzey Akım’daki hain terör saldırısı karşısında bile sessiz kaldı ve soruşturmayı kesti. AB ülkelerinde egemenlik ve gerçek demokrasi geçmişte kaldı” dedi.Anglosaksonların, diğer ülkelerdeki gerçek halk iktidarı ve bağımsızlığı asla kabul etmeyeceğini kaydeden Konsey Sekreteri, “Bu aynı zamanda Rus vatandaşlarının özgürlük ve adalet arzusuna duydukları kızgınlığı da açıklıyor” ifadesini kullandı.Batı politikacılarının kendi ülkelerinde muhalefete baskı yaptığını, halkın siyasi hayata katılımını kısıtladığını, milli ve dini kimliği bastırmaya çalıştığını söyleyen Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240314/rusyadan-kuzey-akimin-havaya-ucurulmasindan-sorumlu-kisileri-bulma-cagrisi-1081705430.html
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rusya, batı, moskova, washington, londra, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi, abd, kuzey akım
rusya, batı, moskova, washington, londra, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi, abd, kuzey akım
Rusya Güvenlik Konseyi: Vatandaşlarımızın özgürlük ve adalet hevesi Batı’yı öfkelendiriyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Batı’nın Rusya’daki seçimlerin demokratik olmadığı yönündeki açıklamalarının, ülkedeki durumu sarsmaya yönelik attığı adımların başarısızlıkla sonuçlanmasından kaynaklandığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus ‘Argumentı i Faktı’ gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ABD’nin bu hafta Rusya’yı demokrasi eksikliğiyle suçlamasına şaşırmadığını belirterek, “Washington ve Londra, Rusya içindeki siyasi durumu sarsmaya yönelik eylemlerinin başarısız olmasından rahatsız” yorumda bulundu.
Avrupa Birliği’ne gelince, birliğin uzun zaman önce kendi görüşüne sahip olmadığını kaydeden Patruşev, “Avrupa ülkeleri, Kuzey Akım’daki hain terör saldırısı karşısında bile sessiz kaldı ve soruşturmayı kesti. AB ülkelerinde egemenlik ve gerçek demokrasi geçmişte kaldı” dedi.
Anglosaksonların, diğer ülkelerdeki gerçek halk iktidarı ve bağımsızlığı asla kabul etmeyeceğini kaydeden Konsey Sekreteri, “Bu aynı zamanda Rus vatandaşlarının özgürlük ve adalet arzusuna duydukları kızgınlığı da açıklıyor” ifadesini kullandı.
Batı politikacılarının kendi ülkelerinde muhalefete baskı yaptığını, halkın siyasi hayata katılımını kısıtladığını, milli ve dini kimliği bastırmaya çalıştığını söyleyen Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı, uzun zamandır çeşitli tezahürlerdeki faşizmi destekledi. Şu anda da neo-nazizmi teşvik ediyor. Kendi amaçları için de terörü kullanıyor, gayri anayasal rejimlere sponsorluk ediyor, neo-sömürgeci politikalar uyguluyor. Bununla birlikte Batı diğer ülkelere demokrasi dersi veriyor. Bu tamamen saçma görünüyor.