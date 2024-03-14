https://sputniknews.com.tr/20240314/rusyadan-kuzey-akimin-havaya-ucurulmasindan-sorumlu-kisileri-bulma-cagrisi-1081705430.html
Rusya’dan Kuzey Akım’ın havaya uçurulmasından sorumlu kişileri bulma çağrısı
Rusya’dan Kuzey Akım’ın havaya uçurulmasından sorumlu kişileri bulma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulmasından sorumlu olan kişilerin tespit edilerek... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T22:16+0300
2024-03-14T22:16+0300
2024-03-14T22:16+0300
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, basın mensuplarının Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj ile ilgili soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Polyanskiy, “Öncelikle bunu kimin yaptığını anlamamız gerekiyor. Bu kişilerin tespit edilerek, hakim karşısına çıkarılması gerekiyor. Zira soruşturmanın ‘boru hattının havaya uçurulduğu’ iddialarını içerecek olan sonucu bizi tatmin etmeyecek” diye konuştu.‘Danimarka, İsveç ve Almanya’nın soruşturmaları Rusya için kesinlikle şeffaf değildi’Danimarka, İsveç ve Almanya’nın ‘Kuzey Akım’ doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj ile ilgili yürüttüğü soruşturmaların Rusya için kesinlikle şeffaf olmadığının altını çizen Polyanskiy, şunları söyledi:Rus diplomat, bu suçun cezasız kalmasının, Stockholm ve Kopenhag’ın 1997 tarihli Terörist Bombalamaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini sözlerine ekledi.Polyanskiy, Rusya’nın Kuzey Akım’a yönelik sabotajlarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatma hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı.
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Rusya’dan Kuzey Akım’ın havaya uçurulmasından sorumlu kişileri bulma çağrısı
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulmasından sorumlu olan kişilerin tespit edilerek yargılanması gerektiğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, basın mensuplarının Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj ile ilgili soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Polyanskiy, “Öncelikle bunu kimin yaptığını anlamamız gerekiyor. Bu kişilerin tespit edilerek, hakim karşısına çıkarılması gerekiyor. Zira soruşturmanın ‘boru hattının havaya uçurulduğu’ iddialarını içerecek olan sonucu bizi tatmin etmeyecek” diye konuştu.
‘Danimarka, İsveç ve Almanya’nın soruşturmaları Rusya için kesinlikle şeffaf değildi’
Danimarka, İsveç ve Almanya’nın ‘Kuzey Akım’ doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj ile ilgili yürüttüğü soruşturmaların Rusya için kesinlikle şeffaf olmadığının altını çizen Polyanskiy, şunları söyledi:
“Danimarka, İsveç ve Almanya soruşturma yürüttü ve bu soruşturmalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Orada Rusya için şeffaflık yoktu. Rusya’nın ikili işbirliği kurma yönündeki tüm girişimleri reddedildi.”
Rus diplomat, bu suçun cezasız kalmasının, Stockholm ve Kopenhag’ın 1997 tarihli Terörist Bombalamaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini sözlerine ekledi.
Polyanskiy, Rusya’nın Kuzey Akım’a yönelik sabotajlarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatma hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı.