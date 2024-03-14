https://sputniknews.com.tr/20240314/rusyadan-kuzey-akimin-havaya-ucurulmasindan-sorumlu-kisileri-bulma-cagrisi-1081705430.html

Rusya’dan Kuzey Akım’ın havaya uçurulmasından sorumlu kişileri bulma çağrısı

Rusya’dan Kuzey Akım’ın havaya uçurulmasından sorumlu kişileri bulma çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulmasından sorumlu olan kişilerin tespit edilerek... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T22:16+0300

2024-03-14T22:16+0300

2024-03-14T22:16+0300

dünya

kuzey akım

rusya

bm

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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, basın mensuplarının Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj ile ilgili soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Polyanskiy, “Öncelikle bunu kimin yaptığını anlamamız gerekiyor. Bu kişilerin tespit edilerek, hakim karşısına çıkarılması gerekiyor. Zira soruşturmanın ‘boru hattının havaya uçurulduğu’ iddialarını içerecek olan sonucu bizi tatmin etmeyecek” diye konuştu.‘Danimarka, İsveç ve Almanya’nın soruşturmaları Rusya için kesinlikle şeffaf değildi’Danimarka, İsveç ve Almanya’nın ‘Kuzey Akım’ doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj ile ilgili yürüttüğü soruşturmaların Rusya için kesinlikle şeffaf olmadığının altını çizen Polyanskiy, şunları söyledi:Rus diplomat, bu suçun cezasız kalmasının, Stockholm ve Kopenhag’ın 1997 tarihli Terörist Bombalamaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini sözlerine ekledi.Polyanskiy, Rusya’nın Kuzey Akım’a yönelik sabotajlarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatma hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı.

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