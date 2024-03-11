https://sputniknews.com.tr/20240311/fransiz-siyasetci-philippot-abdnin-suclu-oldugu-bilindigi-icin-kuzey-akim-saldirisi-arastirilmiyor-1081586457.html

Fransız siyasetçi Philippot: ABD’nin suçlu olduğu bilindiği için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor

Fransız siyasetçi Philippot: ABD’nin suçlu olduğu bilindiği için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor

Sputnik Türkiye

Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot’un görüşüne göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili Batı... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T13:11+0300

2024-03-11T13:11+0300

2024-03-11T13:11+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım

kuzey akım-1

kuzey akım-2

sabotaj

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nato

fransa

florian philippot

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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot’un görüşüne göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili Batı ülkelerinde soruşturma yürütülmemesinin nedeni, bu saldırıdan ABD ve diğer NATO ülkelerinin sorumlu olması.Kuzey Akım soruşturmalarının sonuçsuz kalmasını değerlendiren Fransız siyasetçi Florian Philippot, “Soruşturma yürütülmüyor, çünkü sonuçları Rusya’ya zarar vermeyecek. Soruşturma yok, çünkü suçlu olan NATO. Bu en baştan belliydi. Suçlular, ABD ve bazı diğer ülkelerdir, misal Norveç ve İngiltere gibi” ifadesini kullandı.Bu sözlerinin, “doğru yaklaşıma” aykırı olduğunu kaydeden Philippot, “Bu yüzden medya bunu çok az konuşuyor, Danimarka ve İsviçre’deki yargıçlar da bu konuda yetkin olmadıklarını söylüyorlar. Bu sabotajdan çıkarları etkilenen Fransa ve Almanya’nın resmi olarak protesto dile getirmemesinin nedeni de bu” yorumunda bulundu.Enerji altyapısına yönelik sabotajın savaş eylemi olduğunun altını çizen Fransız siyasetçi, lakin bu eylemin ‘iyiler kampı’ tarafından hayata geçirildiği için toplumun bunu bilmemesi gerektiğini, aksi takdirde bir şeyler anlamaya başlayacağını belirterek, “Bu yüzden kimse konuşmuyor” dedi.Philippot, “Bu, demokrasilerimizin başarısız olduğunun bir başka işareti. Bir konu utanç vericiyse yoktur” diye ekledi.

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kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, abd, nato, fransa, florian philippot