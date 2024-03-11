https://sputniknews.com.tr/20240311/fransiz-siyasetci-philippot-abdnin-suclu-oldugu-bilindigi-icin-kuzey-akim-saldirisi-arastirilmiyor-1081586457.html
Fransız siyasetçi Philippot: ABD’nin suçlu olduğu bilindiği için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
Fransız siyasetçi Philippot: ABD’nin suçlu olduğu bilindiği için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
Sputnik Türkiye
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot’un görüşüne göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili Batı... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T13:11+0300
2024-03-11T13:11+0300
2024-03-11T13:11+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
kuzey akım-1
kuzey akım-2
sabotaj
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nato
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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot’un görüşüne göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili Batı ülkelerinde soruşturma yürütülmemesinin nedeni, bu saldırıdan ABD ve diğer NATO ülkelerinin sorumlu olması.Kuzey Akım soruşturmalarının sonuçsuz kalmasını değerlendiren Fransız siyasetçi Florian Philippot, “Soruşturma yürütülmüyor, çünkü sonuçları Rusya’ya zarar vermeyecek. Soruşturma yok, çünkü suçlu olan NATO. Bu en baştan belliydi. Suçlular, ABD ve bazı diğer ülkelerdir, misal Norveç ve İngiltere gibi” ifadesini kullandı.Bu sözlerinin, “doğru yaklaşıma” aykırı olduğunu kaydeden Philippot, “Bu yüzden medya bunu çok az konuşuyor, Danimarka ve İsviçre’deki yargıçlar da bu konuda yetkin olmadıklarını söylüyorlar. Bu sabotajdan çıkarları etkilenen Fransa ve Almanya’nın resmi olarak protesto dile getirmemesinin nedeni de bu” yorumunda bulundu.Enerji altyapısına yönelik sabotajın savaş eylemi olduğunun altını çizen Fransız siyasetçi, lakin bu eylemin ‘iyiler kampı’ tarafından hayata geçirildiği için toplumun bunu bilmemesi gerektiğini, aksi takdirde bir şeyler anlamaya başlayacağını belirterek, “Bu yüzden kimse konuşmuyor” dedi.Philippot, “Bu, demokrasilerimizin başarısız olduğunun bir başka işareti. Bir konu utanç vericiyse yoktur” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/kuzey-akim-projesiyle-ilgili-gizli-nato-belgeleri-ifsa-oldu-1080870408.html
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kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, abd, nato, fransa, florian philippot
kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, abd, nato, fransa, florian philippot
Fransız siyasetçi Philippot: ABD’nin suçlu olduğu bilindiği için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot’un görüşüne göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili Batı ülkelerinde soruşturma yürütülmemesinin nedeni, bu saldırıdan ABD ve diğer NATO ülkelerinin sorumlu olması.
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot’un görüşüne göre, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili Batı ülkelerinde soruşturma yürütülmemesinin nedeni, bu saldırıdan ABD ve diğer NATO ülkelerinin sorumlu olması.
Kuzey Akım soruşturmalarının sonuçsuz kalmasını değerlendiren Fransız siyasetçi Florian Philippot, “Soruşturma yürütülmüyor, çünkü sonuçları Rusya’ya zarar vermeyecek. Soruşturma yok, çünkü suçlu olan NATO. Bu en baştan belliydi. Suçlular, ABD ve bazı diğer ülkelerdir, misal Norveç ve İngiltere gibi” ifadesini kullandı.
Bu sözlerinin, “doğru yaklaşıma” aykırı olduğunu kaydeden Philippot, “Bu yüzden medya bunu çok az konuşuyor, Danimarka ve İsviçre’deki yargıçlar da bu konuda yetkin olmadıklarını söylüyorlar. Bu sabotajdan çıkarları etkilenen Fransa ve Almanya’nın resmi olarak protesto dile getirmemesinin nedeni de bu” yorumunda bulundu.
Enerji altyapısına yönelik sabotajın savaş eylemi olduğunun altını çizen Fransız siyasetçi, lakin bu eylemin ‘iyiler kampı’ tarafından hayata geçirildiği için toplumun bunu bilmemesi gerektiğini, aksi takdirde bir şeyler anlamaya başlayacağını belirterek, “Bu yüzden kimse konuşmuyor” dedi.
Philippot, “Bu, demokrasilerimizin başarısız olduğunun bir başka işareti. Bir konu utanç vericiyse yoktur” diye ekledi.