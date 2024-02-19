https://sputniknews.com.tr/20240219/kuzey-akim-projesiyle-ilgili-gizli-nato-belgeleri-ifsa-oldu-1080870408.html

Kuzey Akım projesiyle ilgili gizli NATO belgeleri ifşa oldu

Kuzey Akım projesiyle ilgili gizli NATO belgeleri ifşa oldu

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Stralsund şehri yetkililerinin, 2018’de Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımıyla ilgili belgeleri yayınlarken yanlışlıkla NATO denizaltıları ile... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T10:08+0300

2024-02-19T10:08+0300

2024-02-19T10:09+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım

kuzey akım-2

almanya

nato

abd

enerji

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı

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Bild gazetesinin haberine göre, 2018'de Stralsund Belediyesi Madencilik Departmanı yetkilileri, belediyenin resmi internet sitesinde, Kuzey Akım-2 projesinin yapım iznini yayınladı. Açık bilgilerle birlikte, NATO denizaltılarının faaliyet alanları ve sahip olduğu silahları ile ilgili gizli bilginin de paylaşıldığı ortaya çıktı.Almanya Savunma Bakanlığı, yayınlanan bilginin NATO'nun askeri potansiyelini değerlendirme fırsatını verdiği için Stralsund yetkililerinin yasaları ihlal ettiğini açıklarken, Bild'in haberine göre, Almanya Federal Savcılığı bu ifşayla ilgili soruşturma başlattı. Olaya karışan kişilerin 5 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/isvec-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-sorusturmayi-sonlandirdi-1080501142.html

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