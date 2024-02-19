https://sputniknews.com.tr/20240219/kuzey-akim-projesiyle-ilgili-gizli-nato-belgeleri-ifsa-oldu-1080870408.html
Kuzey Akım projesiyle ilgili gizli NATO belgeleri ifşa oldu
Kuzey Akım projesiyle ilgili gizli NATO belgeleri ifşa oldu
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Stralsund şehri yetkililerinin, 2018’de Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımıyla ilgili belgeleri yayınlarken yanlışlıkla NATO denizaltıları ile... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:08+0300
2024-02-19T10:08+0300
2024-02-19T10:09+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
kuzey akım-2
almanya
nato
abd
enerji
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı
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Bild gazetesinin haberine göre, 2018'de Stralsund Belediyesi Madencilik Departmanı yetkilileri, belediyenin resmi internet sitesinde, Kuzey Akım-2 projesinin yapım iznini yayınladı. Açık bilgilerle birlikte, NATO denizaltılarının faaliyet alanları ve sahip olduğu silahları ile ilgili gizli bilginin de paylaşıldığı ortaya çıktı.Almanya Savunma Bakanlığı, yayınlanan bilginin NATO'nun askeri potansiyelini değerlendirme fırsatını verdiği için Stralsund yetkililerinin yasaları ihlal ettiğini açıklarken, Bild'in haberine göre, Almanya Federal Savcılığı bu ifşayla ilgili soruşturma başlattı. Olaya karışan kişilerin 5 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/isvec-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-sorusturmayi-sonlandirdi-1080501142.html
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kuzey akım, kuzey akım-2, almanya, nato, abd, enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı
kuzey akım, kuzey akım-2, almanya, nato, abd, enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı
Kuzey Akım projesiyle ilgili gizli NATO belgeleri ifşa oldu
10:08 19.02.2024 (güncellendi: 10:09 19.02.2024)
Almanya’nın Stralsund şehri yetkililerinin, 2018’de Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımıyla ilgili belgeleri yayınlarken yanlışlıkla NATO denizaltıları ile ilgili gizli bilgileri de ifşa ettiği belirtildi.
Bild gazetesinin haberine göre, 2018'de Stralsund Belediyesi Madencilik Departmanı yetkilileri, belediyenin resmi internet sitesinde, Kuzey Akım-2 projesinin yapım iznini yayınladı.
Açık bilgilerle birlikte, NATO denizaltılarının faaliyet alanları ve sahip olduğu silahları ile ilgili gizli bilginin de paylaşıldığı ortaya çıktı.
Almanya Savunma Bakanlığı, yayınlanan bilginin NATO'nun askeri potansiyelini değerlendirme fırsatını verdiği için Stralsund yetkililerinin yasaları ihlal ettiğini açıklarken, Bild'in haberine göre, Almanya Federal Savcılığı bu ifşayla ilgili soruşturma başlattı. Olaya karışan kişilerin 5 yıla varan hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.
Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.