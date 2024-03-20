https://sputniknews.com.tr/20240320/bidena-sitem-eden-irlanda-basbakani-varadkar-istifa-ediyor-1081884523.html
Biden'a sitem eden İrlanda Başbakanı Varadkar istifa ediyor
Biden'a sitem eden İrlanda Başbakanı Varadkar istifa ediyor
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’da ağırladığı İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkesine döndükten sonra görevinden istifa edeceğini duyurdu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T16:03+0300
2024-03-20T16:03+0300
2024-03-20T16:16+0300
dünya
irlanda
leo varadkar
büyük britanya
abd
israil
joe biden
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081884352_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f5009569968d6520857a2aa9348ce35.jpg
İrlanda'da 2017'den bu yana Fine Gael partisinin genel başkanlığını yürüten 45 yaşındaki Varadkar, başkent Dublin'de yaptığı açıklamada, ülkesine liderlik ettiği süreyi "hayatının en tatmin edici dönemi" olarak tanımladı.İki kez İrlanda Başbakanı olarak görev yapan Varadkar, görevini bırakma nedenlerinin "hem kişisel hem de siyasi" olduğunu söyledi.Parti liderliğinden istifa ettiğini kaydeden Varadkar, halefi görevine başlar başlamaz Başbakanlık görevinden de istifa edeceğini bildirdi.Konuşması sırasında duygulanan Varadkar, "Görevde geçirdiğim 7 yılın ardından artık bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum" dedi.İrlanda'da 2017'de Başbakanlık görevini üstlendiğinde 38 yaşında olan ve ülkesinin en genç Başbakanı ünvanına sahip olan Varadkar, görevinden istifası sonrası parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.İsrail’e tepkisini dile getirmekten çekinmeyen Varadkar, daha önceki açıklamasında, “Çok büyük hata yapıyorlar. Sadece Filistinlilere insani acılar dayatmıyorlar aynı zamanda İsraillilerin uzun ve orta vadede güvenliğini de tehlikeye atıyorlar" diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240320/irlanda-basbakanindan-bidena-filistin-sitemi-kendi-tarihimizi-onlarin-gozlerinde-gorebiliyoruz-1081883488.html
irlanda
büyük britanya
abd
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081884352_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_8888beceba407e4b876ac2125ec1cf62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irlanda, leo varadkar, büyük britanya, abd, israil, joe biden
irlanda, leo varadkar, büyük britanya, abd, israil, joe biden
Biden'a sitem eden İrlanda Başbakanı Varadkar istifa ediyor
16:03 20.03.2024 (güncellendi: 16:16 20.03.2024)
Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’da ağırladığı İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkesine döndükten sonra görevinden istifa edeceğini duyurdu.
İrlanda'da 2017'den bu yana Fine Gael partisinin genel başkanlığını yürüten 45 yaşındaki Varadkar, başkent Dublin'de yaptığı açıklamada, ülkesine liderlik ettiği süreyi "hayatının en tatmin edici dönemi" olarak tanımladı.
İki kez İrlanda Başbakanı olarak görev yapan Varadkar, görevini bırakma nedenlerinin "hem kişisel hem de siyasi" olduğunu söyledi.
Parti liderliğinden istifa ettiğini kaydeden Varadkar, halefi görevine başlar başlamaz Başbakanlık görevinden de istifa edeceğini bildirdi.
Konuşması sırasında duygulanan Varadkar, "Görevde geçirdiğim 7 yılın ardından artık bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum" dedi.
İrlanda'da 2017'de Başbakanlık görevini üstlendiğinde 38 yaşında olan ve ülkesinin en genç Başbakanı ünvanına sahip olan Varadkar, görevinden istifası sonrası parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.
İsrail’e tepkisini dile getirmekten çekinmeyen Varadkar, daha önceki açıklamasında, “Çok büyük hata yapıyorlar. Sadece Filistinlilere insani acılar dayatmıyorlar aynı zamanda İsraillilerin uzun ve orta vadede güvenliğini de tehlikeye atıyorlar" diye konuşmuştu.