https://sputniknews.com.tr/20240320/irlanda-basbakanindan-bidena-filistin-sitemi-kendi-tarihimizi-onlarin-gozlerinde-gorebiliyoruz-1081883488.html
İrlanda Başbakanı'ndan Biden'a Filistin sitemi: 'Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz'
İrlanda Başbakanı'ndan Biden'a Filistin sitemi: 'Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz'
Sputnik Türkiye
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette konuştu. Varadkar burada... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T15:32+0300
2024-03-20T15:32+0300
2024-03-20T15:32+0300
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abd
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İrlanda Başbakanı Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz" ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.Varadkar konuşmasında şu cümleleri kaydetti:İrlanda'nın Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar konuşmasında İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.Biden'a, demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor" cümlesinin altını çizdi.Varadkar konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını tekrar dile getirdi.ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.
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irlanda, leo varadkar, abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, iki devletli çözüm
irlanda, leo varadkar, abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, iki devletli çözüm
İrlanda Başbakanı'ndan Biden'a Filistin sitemi: 'Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz'
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette konuştu. Varadkar burada yaptığı konuşmasında Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzetti.
İrlanda Başbakanı Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.
Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz" ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.
Varadkar konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi...
İrlanda'nın Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar konuşmasında İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.
Biden'a, demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor" cümlesinin altını çizdi.
Varadkar konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını tekrar dile getirdi.
ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.