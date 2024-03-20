https://sputniknews.com.tr/20240320/irlanda-basbakanindan-bidena-filistin-sitemi-kendi-tarihimizi-onlarin-gozlerinde-gorebiliyoruz-1081883488.html

İrlanda Başbakanı'ndan Biden'a Filistin sitemi: 'Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz'

İrlanda Başbakanı'ndan Biden'a Filistin sitemi: 'Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz'

Sputnik Türkiye

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette konuştu. Varadkar burada... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T15:32+0300

2024-03-20T15:32+0300

2024-03-20T15:32+0300

israil- filistin çatışması

irlanda

leo varadkar

abd

joe biden

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ateşkes

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102873/34/1028733425_0:175:3400:2088_1920x0_80_0_0_8e07e306a00250a864e8bb22ca21c56a.jpg

İrlanda Başbakanı Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz" ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.Varadkar konuşmasında şu cümleleri kaydetti:İrlanda'nın Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar konuşmasında İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.Biden'a, demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor" cümlesinin altını çizdi.Varadkar konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını tekrar dile getirdi.ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240209/irlanda-kadin-milli-basketbol-takimi-israilli-oyuncularla-seremonide-el-sikismayi-reddetti-1080588923.html

irlanda

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irlanda, leo varadkar, abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, iki devletli çözüm