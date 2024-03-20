https://sputniknews.com.tr/20240320/bakan-koca-sehir-hastanelerimiz-butun-turkiyede-bakilan-hastalarin-dortte-birini-tedavi-ediyor-1081895380.html

Bakan Koca: Şehir hastanelerimiz, bütün Türkiye'de bakılan hastaların dörtte birini tedavi ediyor

Bakan Koca: Şehir hastanelerimiz, bütün Türkiye'de bakılan hastaların dörtte birini tedavi ediyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde tüm Türkiye'de bakılan hastaların dörtte birinin tedavi edildiğini belirtti ve, "30 büyükşehrimizde şehir... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T22:26+0300

2024-03-20T22:26+0300

2024-03-20T22:27+0300

fahrettin koca

türkiye

şehir hastanesi

tedavi

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Sağlık Bakanı Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali açılış törenine katılan Koca, buradaki konuşmasında, Konya ve Kulu'da yapılan projeleri yakından takip ettiğini söyledi.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Kulu Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali'nin 64 milyon 400 bin liraya mal olduğunu dile getiren Koca, "20 dönüm arazi üzerinde kurulan santral, 4 Aralık'ta faaliyete geçti. Güneş enerji santrali ve elektrikli şarj istasyonu yeni dönemde Kulu Belediyemizin olacak. Yıllık geliri 230 bin dolar olan bir santralden bahsediyoruz. İmkanlar ölçüsünde bunu daha da büyüteceğimizi söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.Bakan Koca, Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerine doğal gaz getirilmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Kulu'da kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin doğal gaz hattında değişikliğe neden olduğunu, kapasitenin artmasıyla doğal gaz ihtiyacının daha da belirginleşeceğini dile getirdi.Kulu'da yapılan yatırımlara değinen Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Uğur İbrahim Altay ile Kulu Belediye Başkanı adayı Abdurrahim Sertdemir'e destek istedi. Koca, şöyle konuştu:'Yapımı devam eden 14 tane daha şehir hastanemiz var'Koca, daha sonra Kulu Bölge Devlet Hastanesinin açılış törenine katıldı. Bakan Koca, burada, Kovid-19 salgını döneminin ülkelerin sağlık sistemini test etme dönemi olduğunu, Türkiye'nin bu mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamladığını söyledi.Türkiye genelinde 24 şehir hastanesinin hizmet verdiğini belirten Koca, "Şehir hastanelerimiz, bütün Türkiye'de bakılan hastaların dörtte birini tedavi etmektedir. Yani hastaların dörtte biri artık şehir hastanelerimize tedavi ediliyor. Yapımı devam eden 14 tane daha şehir hastanemiz var. Projeleri devam eden 3 şehir hastanemiz var. 30 büyük şehrimizde şehir hastaneleri yapılmak üzere bir plan yaptık. Konya'mızda ise geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız müjde vermişlerdi. İkinci şehir hastanemizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.Koca, Kulu Bölge Devlet Hastanesinin, Cihanbeyli, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar'dan gelen hastalara hizmet edeceğini, sevk gerektiren durumlarda da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile eşleştirildiğini dile getirdi.Kulu Bölge Devlet Hastanesinin 250 yataklı olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:Hastanenin 360 personelinin olduğunu söyleyen Koca, 4 Nisan'da işçi kadrosuyla ilgili atama olacağını ifade etti.

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fahrettin koca, şehir hastanesi, tedavi