https://sputniknews.com.tr/20240320/ataturk-kultur-merkezine-rusyadan-yilin-konser-ve-tiyatro-merkezi-odulu-1081889397.html

Atatürk Kültür Merkezi'ne Rusya'dan 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülü

Atatürk Kültür Merkezi'ne Rusya'dan 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülü

Sputnik Türkiye

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da gerçekleşen 6. BraVo Uluslararası Klasik Müzik Töreni’nde 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülünün sahibi oldu... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T18:09+0300

2024-03-20T18:09+0300

2024-03-20T18:21+0300

atatürk kültür merkezi (akm)

akm

rusya

moskova

dünya

ödül

tanju bilgiç

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

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AKM, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen uluslararası etkinlikte 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülüne layık görüldü.AKM’ye verilen ödülü merkez adına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç aldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın X hesabında yapılan açıklamada alınan ödüle ilişkin şu ifadelere yer verildi:Moskova Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından ise "Moskova’da düzenlenen 6. BraVo Uluslararası Klasik Müzik Töreni’nde İstanbul’un sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezi “Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi” ödülüne layık görülmüştür. Bolşoy Tiyatrosu’nun tarihi sahnesinde ödülü alan Büyükelçi Tanju Bilgiç bir konuşma yapmıştır" paylaşımında bulunuldu.

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atatürk kültür merkezi (akm), akm, rusya, moskova, ödül, tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği