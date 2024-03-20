Atatürk Kültür Merkezi'ne Rusya'dan 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülü
18:09 20.03.2024 (güncellendi: 18:21 20.03.2024)
© AA / Sefa KaracanAKM’ye verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü’nü merkez adına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç aldı
© AA / Sefa Karacan
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da gerçekleşen 6. BraVo Uluslararası Klasik Müzik Töreni’nde 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülünün sahibi oldu. Etkinlikte ödülü alan Büyükelçi Tanju Bilgiç bir de konuşma gerçekleştirdi.
AKM, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen uluslararası etkinlikte 'Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi' ödülüne layık görüldü.
AKM’ye verilen ödülü merkez adına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç aldı.
© AA / Sefa KaracanAKM’ye verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü’nü merkez adına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç aldı
AKM’ye verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü’nü merkez adına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç aldı
© AA / Sefa Karacan
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın X hesabında yapılan açıklamada alınan ödüle ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde kültür ve sanatın kalbi olan AKM İstanbul yılın konser ve tiyatro merkezi seçildi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Rusya'da uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Gururluyuz!"
Moskova Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından ise "Moskova’da düzenlenen 6. BraVo Uluslararası Klasik Müzik Töreni’nde İstanbul’un sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezi “Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi” ödülüne layık görülmüştür. Bolşoy Tiyatrosu’nun tarihi sahnesinde ödülü alan Büyükelçi Tanju Bilgiç bir konuşma yapmıştır" paylaşımında bulunuldu.
Moskova’da düzenlenen 6. BraVo Uluslararası Klasik Müzik Töreni’nde İstanbul’un sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezi “Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi” ödülüne layık görülmüştür. Bolşoy Tiyatrosu’nun tarihi sahnesinde ödülü alan Büyükelçi Tanju Bilgiç bir konuşma yapmıştır. pic.twitter.com/zAklkQaUVl— Türkiye in Moscow (@TC_MoskovaBE) March 20, 2024
4 Şubat, 12:29