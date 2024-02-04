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https://sputniknews.com.tr/20240204/nazim-hikmet-dogumunun-122-yilinda-rusyada-anildi--1080365134.html
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
Rusya’nın başkenti Moskova’da şair Nazım Hikmet'in doğumunun 122. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Moskova... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T12:29+0300
2024-02-04T12:30+0300
yaşam
nazım hikmet
nazım hikmet kültür merkezi
moskova
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Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi ve Rusya Federasyonu Sinematograflar Birliği tarafından düzenlenen etkinlik, Moskova'daki Sinema Evi'nde (Dom Kino) yapıldı.Etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Bilgiç'in yanı sıra YEE Denetim Kurulu Üyesi Ali Özgündüz, Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina katıldı.Sinema sanatçısı Türkan Şoray ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşının yer aldığı programda, Şoray'ın hayatını anlatan kısa bir film gösterimi yapıldı.Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, sanatın evrensel olduğunu belirterek "Nazım Hikmet, ölümünden yıllar sonra bile buradaki Türkleri ve Rus dostlarımızı aynı salonda buluşturabiliyor. Sanatın evrenselliğini bir kez daha bize kanıtlıyor" dedi.Bilgiç, etkinliğin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.'Hikmet, Türkiye ile Rusya arasındaki etkileşime önemli katkılarda bulundu'YEE Denetim Kurulu Üyesi Özgündüz de Nazım Hikmet'in "ciddi" eserler ortaya koyduğunu belirterek "Hikmet, 122. yılında halen de şiirleri ve eserleriyle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ve kültürel etkileşime önemli katkılarda bulunan Hikmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nı en güzel anlatan şairlerin başında geliyor" diye konuştu.Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Savaşır da Nazım Hikmet'in Rusya ve Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirterek "Nazım, tıpkı bu salonda olduğu gibi dünya görüşleri, yaşam şekilleri, dilleri, düşünceleri farklı olan kişileri dostlukla, kardeşlikle bir araya getirmeye devam ediyor. Nazım'ın esirleri ve düşünceleri, yolumuzu aydınlatıp yeni nesillere ilham oluyor" ifadelerini kullandı.Savaşır, Hikmet'in mirasını vakfın çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarmaya devam ettiklerini dile getirdi.Sanatçı Türkan Şoray ise Nazım Hikmet'in doğumunun 122. yılı dolayısıyla Moskova'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek "Nazım Hikmet, kalbimden akan sözcüklerden oluşan benzersiz şiirleriyle bize de her zaman, en yoğun duyguları yaşattı" dedi.Etkinlik, başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filminin gösterimiyle devam etti.Türk-Rus ortak yapımı ve Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek senaryolaştırılan film, Türkçe alt yazılı olarak Rusça yayınlandı.'Sanat ülke tanımıyor'Etkinlik öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, başrolünü oynadığı "Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filminin Moskova’da gösterilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek "Sanat ülke tanımıyor, dünyanın nerede olursa olsun insanları buluşturuyor. İnsanlar sanatla tek yürek oluyor. Sanatın değeri ve önemi budur" değerlendirmesinde bulundu.Moskova'ya ziyaretinin Rus sanatçılarıyla irtibat kurma fırsatı da vereceğine inandığını dile getiren Şoray, buraya geldiğinde Kızıl Meydan’da dolaştığını anlattı. Şoray, "Yıllarca önce bu meydanda dolaşmış olmak, sonra tekrar buraya gelmek çok değişik bir duygu. Duygulandım" diye konuştu.Türkan Şoray, Nazım Hikmet’in eserlerine ilişkin de "Nazım dev bir şair, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde herkesi etkilemiş durumda. Onun şiirleri, insanın ruhuna dokunan şiirler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240201/turkan-soray-ile-alla-sigalova-46-yil-sonra-moskovada-bulusacak-1080276381.html
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nazım hikmet, nazım hikmet kültür merkezi, moskova, anma
nazım hikmet, nazım hikmet kültür merkezi, moskova, anma

Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı

12:29 04.02.2024 (güncellendi: 12:30 04.02.2024)
© Sputnik / RIA NovostiNazım Hikmet
Nazım Hikmet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
© Sputnik / RIA Novosti
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Rusya’nın başkenti Moskova’da şair Nazım Hikmet'in doğumunun 122. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç "Nazım Hikmet, ölümünden yıllar sonra bile buradaki Türkleri ve Rus dostlarımızı aynı salonda buluşturabiliyor. Sanatın evrenselliğini bir kez daha bize kanıtlıyor" dedi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi ve Rusya Federasyonu Sinematograflar Birliği tarafından düzenlenen etkinlik, Moskova'daki Sinema Evi'nde (Dom Kino) yapıldı.
Etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Bilgiç'in yanı sıra YEE Denetim Kurulu Üyesi Ali Özgündüz, Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina katıldı.
Sinema sanatçısı Türkan Şoray ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşının yer aldığı programda, Şoray'ın hayatını anlatan kısa bir film gösterimi yapıldı.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, sanatın evrensel olduğunu belirterek "Nazım Hikmet, ölümünden yıllar sonra bile buradaki Türkleri ve Rus dostlarımızı aynı salonda buluşturabiliyor. Sanatın evrenselliğini bir kez daha bize kanıtlıyor" dedi.
Bilgiç, etkinliğin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.
© AA / Dmitri ChirciuNazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı - Sputnik Türkiye
1/3
© AA / Dmitri Chirciu
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
© AA / Dmitri ChirciuNazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı - Sputnik Türkiye
2/3
© AA / Dmitri Chirciu
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
© AA / Dmitri ChirciuNazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı - Sputnik Türkiye
3/3
© AA / Dmitri Chirciu
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
1/3
© AA / Dmitri Chirciu
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
2/3
© AA / Dmitri Chirciu
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
3/3
© AA / Dmitri Chirciu
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı

'Hikmet, Türkiye ile Rusya arasındaki etkileşime önemli katkılarda bulundu'

YEE Denetim Kurulu Üyesi Özgündüz de Nazım Hikmet'in "ciddi" eserler ortaya koyduğunu belirterek "Hikmet, 122. yılında halen de şiirleri ve eserleriyle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ve kültürel etkileşime önemli katkılarda bulunan Hikmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nı en güzel anlatan şairlerin başında geliyor" diye konuştu.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Savaşır da Nazım Hikmet'in Rusya ve Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirterek "Nazım, tıpkı bu salonda olduğu gibi dünya görüşleri, yaşam şekilleri, dilleri, düşünceleri farklı olan kişileri dostlukla, kardeşlikle bir araya getirmeye devam ediyor. Nazım'ın esirleri ve düşünceleri, yolumuzu aydınlatıp yeni nesillere ilham oluyor" ifadelerini kullandı.
Savaşır, Hikmet'in mirasını vakfın çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Sanatçı Türkan Şoray ise Nazım Hikmet'in doğumunun 122. yılı dolayısıyla Moskova'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek "Nazım Hikmet, kalbimden akan sözcüklerden oluşan benzersiz şiirleriyle bize de her zaman, en yoğun duyguları yaşattı" dedi.
Etkinlik, başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filminin gösterimiyle devam etti.
Türk-Rus ortak yapımı ve Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek senaryolaştırılan film, Türkçe alt yazılı olarak Rusça yayınlandı.
© AA / Evgeni BugubaevSinema sanatçısı Türkan Şoray: Yıllarca önce bu meydanda dolaşmış olmak, sonra tekrar buraya gelmek çok değişik bir duygu.
Sinema sanatçısı Türkan Şoray: Yıllarca önce bu meydanda dolaşmış olmak, sonra tekrar buraya gelmek çok değişik bir duygu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
Sinema sanatçısı Türkan Şoray: Yıllarca önce bu meydanda dolaşmış olmak, sonra tekrar buraya gelmek çok değişik bir duygu.
© AA / Evgeni Bugubaev

'Sanat ülke tanımıyor'

Etkinlik öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, başrolünü oynadığı "Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filminin Moskova’da gösterilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek "Sanat ülke tanımıyor, dünyanın nerede olursa olsun insanları buluşturuyor. İnsanlar sanatla tek yürek oluyor. Sanatın değeri ve önemi budur" değerlendirmesinde bulundu.
Moskova'ya ziyaretinin Rus sanatçılarıyla irtibat kurma fırsatı da vereceğine inandığını dile getiren Şoray, buraya geldiğinde Kızıl Meydan’da dolaştığını anlattı. Şoray, "Yıllarca önce bu meydanda dolaşmış olmak, sonra tekrar buraya gelmek çok değişik bir duygu. Duygulandım" diye konuştu.
Türkan Şoray, Nazım Hikmet’in eserlerine ilişkin de "Nazım dev bir şair, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde herkesi etkilemiş durumda. Onun şiirleri, insanın ruhuna dokunan şiirler" ifadelerini kullandı.
Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
YAŞAM
Türkan Şoray ile Alla Sigalova 46 yıl sonra Moskova'da buluşacak
1 Şubat, 16:41
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