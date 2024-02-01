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Türkan Şoray ile Alla Sigalova 46 yıl sonra Moskova'da buluşacak
Türkan Şoray ile Alla Sigalova 46 yıl sonra Moskova'da buluşacak
Türk-Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi 46 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak. Moskova'da gerçekleşecek filmin özel gösteriminde... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T16:41+0300
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alla sigalova
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Başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi Moskova'da sinemaseverlerle buluşacak.Film, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rusya Federasyonu Sinematograflar Birliği ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi iş birliğiyle 3 Şubat'ta Dom Kino Sineması'nın tarihi büyük salonunda sahnelenecek.Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek senaryolaştırılan filmin özel gösteriminde, Türkan Şoray ile Alla Sigalova yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.Türk-Rus ortak yapımı film, Türkçe alt yazılı olarak Rusça yayınlanacak.
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bir aşk masalı ferhat ile şirin, alla sigolava kimdir, türkan şoray alla sigolava
bir aşk masalı ferhat ile şirin, alla sigolava kimdir, türkan şoray alla sigolava

Türkan Şoray ile Alla Sigalova 46 yıl sonra Moskova'da buluşacak

16:41 01.02.2024 (güncellendi: 16:43 01.02.2024)
© AATürkan Şoray
Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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Türk-Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi 46 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak. Moskova'da gerçekleşecek filmin özel gösteriminde, Türkan Şoray ile Alla Sigalova yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.
Başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi Moskova'da sinemaseverlerle buluşacak.
Film, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rusya Federasyonu Sinematograflar Birliği ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi iş birliğiyle 3 Şubat'ta Dom Kino Sineması'nın tarihi büyük salonunda sahnelenecek.
Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek senaryolaştırılan filmin özel gösteriminde, Türkan Şoray ile Alla Sigalova yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinAlla Sigalova
Alla Sigalova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
Alla Sigalova
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
Türk-Rus ortak yapımı film, Türkçe alt yazılı olarak Rusça yayınlanacak.
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