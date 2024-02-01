https://sputniknews.com.tr/20240201/turkan-soray-ile-alla-sigalova-46-yil-sonra-moskovada-bulusacak-1080276381.html

Türkan Şoray ile Alla Sigalova 46 yıl sonra Moskova'da buluşacak

Türkan Şoray ile Alla Sigalova 46 yıl sonra Moskova'da buluşacak

Türk-Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi 46 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak. Moskova'da gerçekleşecek filmin özel gösteriminde... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T16:41+0300

2024-02-01T16:41+0300

2024-02-01T16:43+0300

yaşam

alla sigalova

türkan şoray

moskova

sinema

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/01/1043130698_0:35:1601:935_1920x0_80_0_0_616a328a94d440b3eacef01165bb6ae1.jpg

Başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi Moskova'da sinemaseverlerle buluşacak.Film, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rusya Federasyonu Sinematograflar Birliği ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi iş birliğiyle 3 Şubat'ta Dom Kino Sineması'nın tarihi büyük salonunda sahnelenecek.Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek senaryolaştırılan filmin özel gösteriminde, Türkan Şoray ile Alla Sigalova yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.Türk-Rus ortak yapımı film, Türkçe alt yazılı olarak Rusça yayınlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230725/oyuncu-eva-mendesten-turkan-soray-paylasimi-o-bir-ikon-1073965984.html

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bir aşk masalı ferhat ile şirin, alla sigolava kimdir, türkan şoray alla sigolava