https://sputniknews.com.tr/20230725/oyuncu-eva-mendesten-turkan-soray-paylasimi-o-bir-ikon-1073965984.html

Oyuncu Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı: 'O bir ikon'

Oyuncu Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı: 'O bir ikon'

Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Mendes, Türkan Şoray için 'İkon' dedi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T16:55+0300

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yaşam

eva mendes

türkan şoray

oyuncu

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Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı 'Arım, Balım, Peteğim’ filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi.Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı büyük ilgi gördü ve haber hazırlanana kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldü.

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eva mendes, türkan şoray, oyuncu