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https://sputniknews.com.tr/20230725/oyuncu-eva-mendesten-turkan-soray-paylasimi-o-bir-ikon-1073965984.html
Oyuncu Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı: 'O bir ikon'
Oyuncu Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı: 'O bir ikon'
Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Mendes, Türkan Şoray için 'İkon' dedi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T16:55+0300
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türkan şoray
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Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı 'Arım, Balım, Peteğim’ filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi.Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı büyük ilgi gördü ve haber hazırlanana kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldü.
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eva mendes, türkan şoray, oyuncu
eva mendes, türkan şoray, oyuncu

Oyuncu Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı: 'O bir ikon'

16:55 25.07.2023
© AFP 2023Eva Mendes
Eva Mendes - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023
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Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Mendes, Türkan Şoray için 'İkon' dedi.
Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı 'Arım, Balım, Peteğim’ filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi.
Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.
© Instagram/Eva MendesEva Mendes'in Türkan Şoray paylaşımı
Eva Mendes'in Türkan Şoray paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
Eva Mendes'in Türkan Şoray paylaşımı
© Instagram/Eva Mendes
4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı büyük ilgi gördü ve haber hazırlanana kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldü.
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
MULTİMEDYA
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
29 Eylül 2022, 15:18
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